Vine circul în oraş. Lui Mircea i-a fost dor de antrenamente şi este pregătit de noi spectacole

Ţi-au lipsit acrobaţiile de la circ? Nu mai este mult până când te vei putea bucura de spectacole. Mircea este acrobat şi îţi spune că în ultimele trei luni, deşi nu a avut repezentaţii, nu a stat degeaba şi s-a antrenat acasă. I-a lipsit însă foarte mult publicul. Singurul spectator a fost fetiţa lui.

În luna iulie va reveni pe scenă, dar în alte condiţii. Spectacolele se vor ţine în aer liber, într-o arenă unde vor putea intra doar 130 de persoane.

”Noi fără public suntem ca şi peştele pe uscat. Am reluat activitatea, într-adevăr destul e greu. Dar muncim foarte mult să ajungem la forma iniţială pe care am avut-o. Am reuşit să obţin 5 titluri de campion mondial, 5 de campion european. Sunt antrenor la gimnastică aerobică. Am antrenat şi lotul Marii Britanii”, a declarat Mircea Brînzea, acrobat la Circul Metropolitan.

”A intrat în toate spectacolele, este bun la tot aici. Face şi trapez, plasă elastică, acrobaţii, dansează, adică e omul bun la toate”, spune Ioan Strâmbeanu, şi el acrobat la circ.