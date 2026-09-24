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30.000 de țânțari lăsați liberi într-o capitală europeană. Motivul pentru care localnicii nu trebuie să se teamă

Lisabona eliberează joi 30.000 de țânțari în cartierul Alvalade, într-un test împotriva țânțarului tigru asiatic. Insectele nu înțeapă și ar trebui să ajute la reducerea populației acestei specii periculoase.
30.000 de țânțari lăsați liberi într-o capitală europeană. Motivul pentru care localnicii nu trebuie să se teamă
Andreea Tobias
24 sept. 2026, 20:16, Life-Inedit
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Insectele sunt masculi sterili din specia Aedes albopictus, cunoscută drept țânțarul tigru asiatic, potrivit Euronews și agenției portugheze Lusa.

Lansarea face parte dintr-un proiect experimental.

Specia poate transmite dengue, Zika și febra galbenă. Riscul apare când țânțarul înțeapă o persoană infectată și apoi transmite virusul altui om.

Portugalia a mai eliberat în total 60.000 de țânțari de acest tip. Lansarea de joi este ultima din această etapă.

Cum funcționează

Țânțarii au fost sterilizați printr-o tehnică verificată și sigură, a explicat pentru Lusa coordonatorul proiectului, Afonso Moreira. Acesta este medic de sănătate publică la Unitatea Locală de Sănătate „Santa Maria”.

Masculii sterili intră în competiție cu țânțarii sălbatici pentru femele. Împerecherea cu un mascul steril nu produce urmași.

Doar femelele au nevoie de sânge și înțeapă. Mai puține împerecheri reușite înseamnă, pe termen lung, mai puțini țânțari care atacă oamenii.

Ce urmează

În această fază, cercetătorii vor să afle cum se comportă insectele eliberate. Ei urmăresc mai ales cât de departe se răspândesc și cât supraviețuiesc în zona de intervenție.

Dacă rezultatele sunt bune, cercetarea ar urma să continue în mai. Atunci vor fi comparate zonele în care au fost eliberați țânțari cu zone de control.

Moreira avertizează că eliberarea țânțarilor sterili este doar una dintre măsuri. Eliminarea locurilor în care specia se înmulțește rămâne esențială, spune el.

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