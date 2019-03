Actorul Joseph Pilato, star al filmului "Pulp Fiction", a murit la vârsta de 70 de ani

Actorul american Joseph Pilato, star al filmelor "Pulp Fiction" şi "Day of the Dead", a murit la vârsta de 70 de ani, în somn, în noaptea de duminică spre luni, potrivit mirror.co.uk.

Informaţia despre decesul actorului a fost confirmată pe platforma de socializare online Facebook de actorul american Marty Schiff, un prieten al lui Pilato.

Cauza morţii nu este deocamdată cunoscută.

Joseph Pilato a jucat în numeroase filme horror, precum "Alienator", "Empire of the Dark", "The Evil Inside Me", "The Demolitionist", "Fatal Passion", "Wishmaster" şi "The Ghoul", dar a devenit celebru cu rolul căpitanului Rhodes din lungmetrajul devenit un clasic al genului "Day of the Dead" (1985), de George A. Romero.

De asemenea, a jucat în filmul regizat de Quentin Tarantino "Pulp Fiction", lansat în 1994.

Născut într-o familie de italieni în estul oraşului Boston, pe 16 martie 1949, Joseph Pilato a studiat dreptul la universitate, dar pasiunea pentru actorie a fost mai mare.

Ultimul său rol a fost cel din filmul "Night of the Living Dead: Origins 3D" (2015), de Zebediah De Soto şi Krisztian Majdik, în care a jucat rolul lui Harry Cooper.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.