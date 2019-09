Albumul "1999" al lui Prince, relansat în ediţie de lux, cu piese inedite

Unul dintre cele mai bune albume ale regretatului artist Prince, "1999", va fi relansat, pe 29 noiembrie, într-o ediţie de lux, care va cuprinde şi 35 de piese necunoscute publicului, arată Smart Radio, păstrând un loc special pieselor acestuia în playlist-ul zilei.

Setul, lansat de administratorii averii lui Prince prin Warner Music, va include şi LP-ul original în variantă remasterizată, dar şi înregistrări video din timpul turneului de promovare a albumului lansat în 1982, potrivit pitchfork.com.

De asemenea, setul include versuri scrise de mână pentru piese lansate în 1981 - 1982, precum "Little Red Corvette", şi fotografii rare realizate de Allen Beaulieu.

De la moartea lui Prince, în 2016, administratorii averii sale au lansat pe piaţă mai multe materiale originale şi inedite.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Într-o carieră de peste 35 de ani şi a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic şi funk, pentru activitatea susţinută alături de grupurile The Revolution şi The New Power Generation şi pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" şi "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.

Piesele lui Prince se regăsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici http://www.smartradio.ro/.

