Animaţia "Regatul de gheaţă 2/ Frozen 2" rămâne în fruntea box office-ului nord-american

Animaţia "Regatul de gheaţă 2/ Frozen 2", de Chris Buck şi Jennifer Lee, se menţine pe prima poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări de 34,67 de milioane de dolari în al treilea weekend pe marile ecrane, potrivit boxofficemojo.com.

"Regatul de gheaţă II/ Frozen II", de Chris Buck şi Jennifer Lee, beneficiază de vocile unor actori celebri, precum Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff, Idina Menzel. Povestea începe la ceva vreme după evenimentele din primul film, într-un Arendelle ai cărui locuitori se bucură de pace. Iniţial, cea mai mare provocare a poveştii pare să fie dorinţa lui Kristoff (Jonathan Groff) de a o cere de soţie pe Anna (Kristen Bell), dar asta doar până când Elsa (Idina Menzel) aude o voce misterioasă ce-i aduce aminte de un cântec de leagăn din copilărie. O ameninţare supranaturală şi posibilitatea ca trecutul regatului să nu fie la fel de luminos precum cred cele două surori le vor arunca pe eroine într-o nouă aventură, potrivit cinemagia.ro.

Poziţia a doua a box office-ului nord-american de weekend rămâne ocupată de "La cuţite/ Knives Out", de Rian Johnson, care a avut încasări de 14,15 milioane de dolari în al doilea weekend pe marile ecrane. Când renumitul scriitor Harlan Thrombey (Christopher Plummer) este găsit fără suflare în conacul său, imediat după cea de-a 85-a sa aniversare, curiosul şi glumeţul detectiv Benoit Blanc (Daniel Craig) este desemnat să investigheze cazul. Între familia disfuncţională a lui Harlan şi angajaţii lui devotaţi, Blanc jonglează printre secrete şi jocuri de culise pentru a afla adevărul despre crima momentului.

Lungmetrajul "Marea provocare: Le Mans ’66/ The Grand Challenge: Le Mans '66" ("Ford v Ferrari"), cu Matt Damon şi Christian Bale, se menţine pe locul al treilea, cu încasări de 6,537 de milioane de dolari de vineri până duminică. Câştigătorii premiului Oscar Matt Damon şi Christian Bale sunt protagoniştii filmului bazat pe o poveste adevărată, inspirată din viaţa lui Carroll Shelby (Damon), un designer revoluţionar al industriei americane de maşini, şi cea a şoferului britanic Ken Miles (Bale). Ei s-au luptat cu birocraţia corporatistă, cu legile fizicii, dar şi cu proprii demoni pentru a putea construi o maşină de curse revoluţionară pentru compania Ford Motor Company. Astfel, au reuşit să detroneze titlul deţinut de Enzo Ferrari în cursa de 24 de ore din Franţa din 1966, pe pista Le Mans, potrivit cinemagia.ro.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "Queen & Slim", de Melina Matsoukas (6,53 de milioane de dolari), "O zi minunată în cartier/ A Beautiful Day in the Neighborhood", de Marielle Heller (5,2 milioane de dolari), "Dark Waters", de Todd Haynes (4,1 milioane de dolari), "21 Bridges", de Brian Kirk (2,88 de milioane de dolari), "Se-ncinge treaba!/ Playing with Fire", de Andy Fickman (2 milioane de dolari), "Bătălia de la Midway/ Midway", de Roland Emmerich (1,94 de milioane de dolari), şi de "Joker", regizat de Todd Phillips (1 milion de dolari).

