Artistul drag queen care a murit după ce a făcut sex cu un câine

Marea Britanie este în șoc după ce un artist drag-queen din Cardiff a fost găsit mort pe o alee din centrul orașului, în urma unor circumstanțe descrise drept „tulburătoare”, relatează The Mirror.

Darren Meah-Moore, în vârstă de 39 de ani, cunoscut pe scenă sub numele de Crystal Couture și CC Queen, a murit după o noapte care a inclus mai multe întâlniri sexuale, una dintre ele implicând și un câine.

Trupul lui Meah-Moore a fost descoperit după ce acesta fusese dat dispărut de soțul său, în dimineața următoare. Artistul fusese văzut ultima dată părăsind un club de noapte din centrul orașului Cardiff, îmbrăcat în travesti.

A făcut sex cu câinele în ceea ce proprietarul câinelui a numit „consimțământ”

Imaginile CCTV analizate de anchetatori arată că Meah-Moore a avut relații sexuale cu doi bărbați diferiți în cursul nopții, reapărând de mai multe ori pe camerele de supraveghere. După o a treia întâlnire, însă, acesta nu mai apare pe imagini.

Bărbatul implicat în cea de-a treia întâlnire – care rămâne anonim din motive legale – a declarat în fața instanței că s-a întâlnit cu Meah-Moore într-o parcare retrasă și că, la solicitarea acestuia, câinele său a fost implicat într-un act sexual.

„Pentru că a fost consensual și dorit, l-am lăsat să facă ce i s-a cerut. Nu mai văzusem niciodată așa ceva. Aș fi putut să opresc și ar fi trebuit să opresc, dar nu am făcut-o”, a declarat bărbatul.

Acesta a spus că „și-a pierdut interesul” și a plecat, observând ulterior că Meah-Moore adormise și nu mai putea fi trezit.

Era alergic la câini

Ancheta a stabilit că în corpul lui Meah-Moore au fost identificate urme de spermă „umană și non-umană”, ADN-ul non-uman potrivindu-se cu cel al câinelui. Cu toate acestea, patologii au concluzionat că moartea nu a fost una „traumatică”.

Medicul legist David Regan a precizat că a fost luată în calcul ipoteza unei reacții alergice severe. „Patologul a sugerat că ar putea exista o legătură patologică cu moartea subită, care ar putea apărea din cauza spermei de câine?”, a spus acesta în fața instanței.

Detectivul Paul Raikes a confirmat că Darren Meah-Moore avea o sensibilitate cunoscută la câini, dar a subliniat că nu a putut fi stabilită o cauză clară a decesului asociată direct acestui factor.

Cauza medicală inițială a morții a fost stabilită ca fiind „moarte subită la un bărbat cu astm bronșic, care consumase alcool și care a avut o asociere temporară cu activitatea sexuală, inclusiv act sexual anal”.

Trupul lui era acoperit cu cutii de carton aplatizate

Managerul clubului Pulse, Sean Rogers, a declarat că, după ce a fost informat despre dispariția artistului, s-a dus să verifice o parcare din apropiere, unde o angajată a clubului spusese că îl văzuse intrând.

„Am putut vedea o parte din rochia sa din noaptea precedentă”, a spus Rogers.

El a relatat că trupul era acoperit cu cutii de carton aplatizate, care „cu siguranță fuseseră puse peste el”.

Rogers a încercat să-l trezească pe Meah-Moore, apoi a sunat la serviciile de urgență și a început manevrele de resuscitare. Artistul a fost declarat decedat la fața locului.

Fusese închis pentru viol asupra unui minor

Proprietarul câinelui a fost arestat ulterior sub suspiciunea de omor din culpă, dar a fost eliberat fără a fi pus sub acuzare.

La anchetă, familia l-a descris pe Meah-Moore drept un tip „grijuliu” și „chiar în inima comunității gay din cardiff”, un gimnast talentat și fondator al unei companii de bijuterii, „Bling, Bling, Bling, UK”.

Tot la anchetă a fost reamintit faptulcă Meah-Moore fusese condamnat anterior pentru infracțiuni sexuale, fiind închis în 1999 pentru viol asupra unui minor și sancționat din nou în 2011 pentru încălcarea ordinelor impuse agresorilor sexuali.

Ancheta de la Pontypridd, programată să dureze patru zile, este în desfășurare.