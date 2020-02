Ascultă SMART RADIO | Jason Momoa joacă în secvenţele de promovare al noului album Ozzy Osbourne

Jason Momoa joacă în secvenţele de promovare al noului album Ozzy Osbourne, Smart N Roll, păstrând un loc special pentru piesele lui Ozzy Osbourne în playlistul zilei.

“Următoarele secvenţe au fost aprobate de publicul căruia îi plac liliecii”, anunţă realizatorii clipului promoţional.

Jason Momoa interpretează rolul Prinţului Întunericului

Imaginile promovează cel mai recent album Ozzy Osbourne, ‘Ordinary Man’.

Noul album al lui Ozzy Osbourne a fost lansat vineri. Este primul album solo lansat de rocker în ultimul deceniu.

Momoa a acceptat să promoveze noul material discografic în clipul care foloseşte ca fond sonor un fragment din piesa ”Scary Little Green Men”.

Imaginile se deschid cu un anunţ: “Următoarele secvenţe au fost aprobate de publicul căruia îi plac liliecii pentru a prezenta noul album al lui Ozzy Osbourne, Ordinary Man”.

Înaintea lansării, Ozzy Osbourne a anunţat că anulează turneul de promovare al albumului pentru a se supune unui tratament pentru Parkinson.

“Sunt recunoscător tuturor că aţi avut atâta răbdare, pentru că am avut un an de rahat”, a declarat Ozzy.

După ce a plecat din trupa Black Sabbath - pe care a înfiinţat-o, în 1968, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward -, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Următoarele albume - "Ozzmosis" (1995), "Down to Earth" (2001), "Under Cover" (2005), "Black Rain" (2007), deşi nu au mai avut acelaşi succes de public, au fost bine primite de critica de specialitate.

În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music şi un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.

În anii 2000, Osbourne a devenit şi star de reality show, apărând împreună cu familia sa în emisiunea "The Osbournes". De asemenea, alături de Jack Osbourne, fiul său, a apărut în emisiunea TV "Ozzy & Jack's World Detour".

Piesele lui Ozzy Osbourne se aud la Smart N Roll. Playlistul Smart N' Roll poate fi accesat aici: https://www.smartradio.ro/radio/nroll/

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.