Au cumpărat o stațiune de schi cu 2 euro, dar riscă o amendă de 250.000 de euro

Consiliul comunei St. Barbara im Mürztal, din landul Stiria, a aprobat în unanimitate vânzarea firmei care administrează stațiunea Brunnalm, potrivit Kleine Zeitung. Noii proprietari ar urma să fie antreprenorii Margaret Krajšek și Mihael Štoper. Pentru preluarea definitivă mai e nevoie de acordul autorităților din land.

De ce costă doar 2 euro

Comuna a plătit ani la rând întreținerea pârtiei și ratele la credite, cu ajutorul landului Stiria. Primarul a avertizat că, dacă lucrurile ar fi continuat așa, stațiunea ar fi ajuns în faliment și ar fi fost închisă.

De aceea, s-a decis ca firma să fie cedată unor investitori privați la un preț simbolic. Datoriile, de aproximativ 4,5 milioane de euro, nu trec la cumpărători, ci rămân în sarcina comunei, cu sprijinul landului.

Ce obligații au noii proprietari

Contractul îi obligă pe cumpărători să țină stațiunea deschisă cel puțin trei ani. Dacă o închid mai devreme, plătesc o amendă de 250.000 de euro.

Investitorii plănuiesc să investească între 1,3 și 1,5 milioane de euro în următorii trei ani și să adauge camping, ciclism și alte activități turistice.

Stațiunea are 18 pârtii, cu peste 12 kilometri în total, potrivit site-ului oficial de turism al Stiriei. Noii proprietari vor să pregătească instalațiile și teleschiurile pentru sezonul de iarnă care urmează.