„Aurul negru”, condimentul milenar care îmbunătățește nivelul colesterolului și combate obezitatea

Semințele de „Nigella sativa” (chimen negru) sunt folosite de mult timp în medicina tradițională ca plantă medicinală datorită efectelor antioxidante și antiinflamatoare. Acum, acest studiu clinic sugerează că au și beneficii împotriva obezității, scrie El Economista.

Pentru a investiga aceste efecte, o echipă condusă de profesoara asociată Akiko Kojima-Yuasa, de la Școala de Studii Postuniversitare de Viață Umană și Ecologie, a folosit experimente celulare și studii clinice pe oameni.

În studiul clinic pe oameni, participanții care au consumat zilnic cinci grame de pulbere de semințe de chimen negru, aproximativ o lingură, timp de opt săptămâni, au prezentat scăderi semnificative ale nivelurilor de trigliceride, colesterol LDL și colesterol total din sânge. În plus, nivelurile de colesterol HDL au crescut.

Astfel de îmbunătățiri ale profilului lipidic sunt asociate cu un risc mai mic de probleme cardiace și deces prematur.

Grupul a realizat și experimente celulare pentru a înțelege procesele implicate. Au descoperit că extractul de semințe de chimen negru inhibă adipogeneza, adică formarea și maturarea celulelor adipoase, prin blocarea acumulării de picături de grăsime și a procesului de diferențiere.

„Acest studiu sugerează în mod ferm că semințele de chimen negru sunt utile ca aliment funcțional pentru prevenirea obezității și a bolilor legate de stilul de viață”, afirmă profesoara Kojima-Yuasa. Ea adaugă că a fost foarte satisfăcător să vadă că chimenul negru a demonstrat efecte hipolipemiante clare și măsurabile într-un studiu clinic pe oameni.

Următorul pas este realizarea unor studii clinice pe termen lung și la scară mai mare pentru a analiza efectele chimenului negru asupra metabolismului. „Suntem în mod special interesați să investigăm efectele sale asupra rezistenței la insulină în diabet și asupra markerilor inflamatori”, concluzionează ea.