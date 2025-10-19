Gras și sănătos? S-a descoperit o genă care provoacă obezitatea, dar protejează inima

De obicei, obezitatea este asociată cu niveluri ridicate de lipoproteine cu densitate joasă (LDL), cunoscute drept colesterol „rău”, și cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Însă noile rezultate, publicate pe 16 octombrie în revista Nature Medicine, arată că persoanele cu obezitate cauzată de forme relativ rare ale unei gene numite MC4R au niveluri mai scăzute de colesterol LDL și rate mai reduse de boli de inimă decât cei cu un indice de masă corporală similar, scrie Nature.

„Deși obezitatea este destul de severă la purtătorii acestor mutații, riscul lor de a dezvolta complicații suplimentare asociate obezității este mai mic”, explică Anke Hinney, genetician la Universitatea din Duisburg-Essen, Germania, care nu a participat la studiu. „Aceasta este o veste foarte bună.”

Rezultatele ar putea, de asemenea, să ofere dezvoltatorilor de medicamente noi direcții pentru tratamentele împotriva colesterolului ridicat, adaugă ea.

Un paradox al greutății

Studiul a pornit din dorința de a înțelege mecanismele fundamentale care reglează greutatea corporală — și de ce unele persoane cu obezitate mențin o sănătate cardiovasculară bună, explică autoarea studiului, Sadaf Farooqi, specialistă în metabolism la Universitatea din Cambridge, Marea Britanie.

Pentru a aprofunda acest aspect, Farooqi și colegii săi au analizat gena MC4R, care codifică o proteină esențială din creier ce acționează ca o frână a senzației de foame. „Activarea acesteia transmite semnalul de a reduce aportul de hrană”, spune ea. „Dacă acest mecanism nu funcționează din cauza unor mutații care duc la pierderea funcției, frâna dispare și persoana câștigă în greutate.”

În consecință, persoanele care poartă astfel de mutații sunt predispuse la obezitate: aproximativ 1% dintre persoanele obeze — și până la 5% dintre copiii obezi — au mutații care afectează funcționarea genei MC4R. Aceasta înseamnă aproximativ o persoană din 300 în Regatul Unit.