Tipul de sânge „hibrid” extrem de rar descoperit la doar 3 persoane

Studiul a fost făcut în Thailanda. Fenotipul B(A) de sânge apare la aproximativ una din 180.000 de persoane, adică 0,00055% din populație.

Cercetătorii au analizat peste 544.000 de probe de sânge pentru a găsi această variație unică.

Echipa condusă de hematologul Janejira Kittivorapart de la Universitatea Mahidol a investigat motivul pentru care sângele nu se comportă întotdeauna conform așteptărilor. A testat 544.230 de probe de sânge colectate în opt ani la Spitalul Siriraj din Thailanda, potrivit Science Alert.

Ce este fenotipul B(A)

Sângele uman este clasificat în opt grupe principale pe baza zaharurilor și proteinelor prezente pe celulele roșii. Tipurile A, B și AB se bazează pe antigeni, molecule de zahăr care pot declanșa reacții imunitare. Grupa O nu are antigeni A sau B.

Fenotipul B(A) este sânge de tip B, dar cu mutații care îi conferă o cantitate mică de activitate similară cu grupa A. Această particularitate genetică este extrem de rară.

Discrepanțe care întârzie tratamentul

Din când în când, globulele roșii și plasma dintr-o probă dau rezultate diferite. Această situație se numește discrepanță ABO. Ea cauzează întârzieri în îngrijirea pacientului în timp ce medicii încearcă să descopere grupa sanguină reală.

Doar 396 dintre probele pacienților au prezentat discrepanțe ABO, adică 0,15%. Majoritatea a fost cauzată de configurații A sau B slabe. Un singur pacient din întregul set avea fenotipul B(A).

Rata discrepanțelor la donatori a fost mult mai mică: doar 74 de probe, sau 0,03%. Doi donatori aveau fenotipul B(A).

Patru mutații noi descoperite

Cercetătorii au descoperit patru mutații în gena ABO niciodată raportate până acum. Această genă codifică enzima care adaugă zahăr celulelor sanguine. Deși sângele este tehnic de tip B, are o cantitate mică de activitate antigenică A care induce în eroare testul standard.

Rezultatele sugerează că ar putea exista și alte particularități ascunse ale sângelui încă nedescoperite. Descoperirea subliniază valoarea testelor genetice atunci când metodele standard nu sunt concludente.

Alte descoperiri recente de grupe sanguine rare

În 2024, cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 50 de ani. Au identificat că o anomalie din proba unei femei însărcinate din 1972 constituia de fapt un nou sistem de grupe sanguine.

La începutul acestui an, cercetătorii din Franța au descoperit cea mai nouă și mai rară grupă sanguină din lume. Testele de rutină pe o pacientă din Guadelupa au revelat „Gwada-negativ”, o grupă sanguină nemaiîntâlnită.

„Ea este singura persoană din lume care este compatibilă cu ea însăși”, a declarat biologul medical Thierry Peyrard de la Institutul Francez al Sângelui.