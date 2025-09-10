Un test de sânge ar putea revoluţiona diagnosticul Alzheimer. La fel de precis, dar de zece ori mai ieftin și mai rapid

Demenţa este principala cauză de deces în Marea Britanie, dar o treime din cei afectaţi nu are un diagnostic.

Problema principală este că metodele actuale de confirmare a Alzheimer – puncţia lombară şi scanările PET – costă aproximativ 1500 de lire fiecare şi sunt rar folosite. Doar 2% dintre pacienţii cu probleme de memorie fac aceste investigaţii, conform The Independent.

Cercetătorii de la University College London testează acum o alternativă: un test de sânge care măsoară proteina p-tau217, asociată cu Alzheimer. Testul poate detecta la fel de precis ca metodele actuale acumularea proteinelor amiloide şi tau în creier, care provoacă moartea celulelor cerebrale şi simptomele demenţei.

„Dispunem de un test de sânge pentru boala Alzheimer care oferă informaţii comparabile cu alte teste standard, dar este mult mai accesibil şi mai ieftin”, explică profesorul Jonathan Schott de la UCL.

Studiul a început în august şi va include 1100 de participanţi din 20 de centre NHS. Jumătate vor primi rezultatele testului în trei luni, ceilalţi după 12 luni, pentru a vedea dacă diagnosticul rapid îmbunătăţeşte îngrijirea pacienţilor.

Testul nu poate prezice cine va face Alzheimer în viitor, ci doar confirmă diagnosticul la persoanele care au deja probleme de memorie sau gândire.

Pentru familiile afectate, testul ar putea elimina lungi perioade de incertitudine. „Un test de sânge ca acesta ne-ar fi ajutat să punem diagnosticul chiar de la început şi ar fi făcut o diferenţă reală”, spune Michael White, care îşi îngrijeşte soţia cu demenţă.

Kathryn White, diagnosticată cu demenţă, adaugă: „A durat foarte mult până am primit diagnosticul. Ştiam că ceva nu era în regulă – mă rătăceam în locuri cu care eram familiarizată”.