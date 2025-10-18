Un test de sânge pentru mai mult de 50 de tipuri de cancer ar putea contribui la accelerarea diagnosticării – studiu

Rezultatele unui studiu clinic realizat în America de Nord arată că testul a fost capabil să identifice o gamă largă de tipuri de cancer, dintre care trei sferturi nu beneficiază de niciun program de screening.

Peste jumătate dintre tipurile de cancer au fost detectate într-un stadiu incipient, când sunt mai ușor de tratat și potențial curabile, potrivit BBC.

Testul Galleri, realizat de firma farmaceutică americană Grail, poate detecta fragmente de ADN canceros care s-au desprins dintr-o tumoare și circulă în sânge. În prezent, acesta este testat de NHS.

Studiu amplu

Studiul a urmărit 25.000 de adulți din SUA și Canada pe parcursul unui an, aproape unul din 100 obținând un rezultat pozitiv. În 62% din aceste cazuri, cancerul a fost confirmat ulterior.

Cercetătorul principal, dr. Nima Nabavizadeh, profesor asociat de medicină radiologică la Oregon Health & Science University, a declarat că datele arată că testul ar putea „schimba fundamental” abordarea lor în ceea ce privește screeningul cancerului.

El a explicat că testul ar putea ajuta la detectarea multor tipuri de cancer „mai devreme, când șansele de tratament cu succes sau chiar de vindecare sunt cele mai mari”.

Testul a exclus corect cancerul la peste 99% dintre cei care au avut un rezultat negativ.

În combinație cu screeningul mamar, intestinal și cervical, numărul total de cazuri de cancer detectate a crescut de șapte ori.

Un aspect crucial este că trei sferturi dintre cazurile de cancer detectate erau cele pentru care nu există programe de screening, cum ar fi cancerul ovarian, hepatic, gastric, vezical și pancreatic.

Testul de sânge a identificat corect originea cancerului în nouă din zece cazuri.

Aceste rezultate impresionante sugerează că testul de sânge ar putea juca în cele din urmă un rol important în diagnosticarea precoce a cancerului.

Însă oamenii de știință care nu au participat la cercetare spun că sunt necesare mai multe dovezi pentru a demonstra dacă testul de sânge reduce numărul deceselor cauzate de cancer.

Rezultatele preliminare vor fi prezentate sâmbătă la congresul Societății Europene de Oncologie Medicală de la Berlin, dar detaliile complete nu au fost încă publicate într-o revistă de specialitate.

Extinderea studiului

Multe vor depinde de rezultatele unui studiu de trei ani care a implicat 140.000 de pacienți ai Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Anglia, care vor fi publicate anul viitor.

NHS a declarat anterior că, dacă rezultatele vor fi pozitive, va extinde testele la încă un milion de persoane.

Sir Harpal Kumar, președintele departamentului de biofarmaceutică al Grail, a declarat că „rezultatele sunt foarte convingătoare”.

În cadrul unui interviu acordat BBC, el a afirmat că acest lucru oferă oportunitatea de a „depista mult mai multe cazuri de cancer – și multe dintre cele mai agresive forme de cancer – într-un stadiu mult mai precoce, când dispunem de tratamente mai eficiente și potențial curative”.

Însă Naser Turabi, de la Cancer Research UK, a avertizat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a „evita diagnosticarea excesivă a tipurilor de cancer care ar putea să nu fi cauzat daune”.

„Comitetul Național de Screening din Marea Britanie va juca un rol esențial în examinarea dovezilor și în determinarea dacă aceste teste ar trebui adoptate de NHS”, a adăugat el.