Descoperire științifică: cercetătorii au reușit să dea ceasul înapoi pentru celulele care produc sânge

Descoperirea deschide calea spre tratamente pentru bolile de sânge și problemele imunitare care apar la bătrânețe.

În măduva osoasă avem celule stem speciale care fabrică continuu celule sanguine noi. Problema e că, pe măsură ce îmbătrânim, aceste celule stem devin din ce în ce mai slabe. Afectează sistemul imunitar și crește riscul de anemie și cancer, anunță Science Alert.

Ce au descoperit cercetătorii

Oamenii de știință de la Școala de Medicină Icahn de la Mount Sinai din SUA și de la Universitatea Paris Cité au identificat vinovatul. E vorba de compartimente minuscule din celule, numite lizozomi, care funcționează ca niște centre de reciclare. La celulele îmbătrânite, acești lizozomi devin prea acizi și nu mai funcționează corect.

Biologul Saghi Ghaffari, care a condus studiul pe șoareci, a observat că celulele stem bătrâne erau suprasolicitate. Consumau energia prea repede, comportându-se complet diferit față de celulele tinere care stau mai mult în repaus.

Tratamentul care întoarce ceasul biologic

Echipa a testat o substanță chimică numită concanamicină A și rezultatele au fost spectaculoase. După ce au extras celulele stem din șoareci, le-au tratat cu această substanță și le-au pus înapoi, capacitatea de a produce sânge nou a crescut de opt ori.

Celulele stem bătrâne au început să se comporte ca cele tinere: au reluat producția echilibrată de celule sanguine și au îmbunătățit funcționarea sistemului imunitar.

Ce înseamnă pentru oameni

Celulele stem tratate au fost transplantate cu succes în șoareci, ceea ce sugerează că același tratament ar putea funcționa și la oameni pentru a îmbunătăți transplanturile de celule stem.

„Celulele stem sanguine vechi pot reveni la o stare tânără; ele se pot reface”, a declarat Ghaffari, precizând că această descoperire ar putea ajuta la menținerea sănătății sângelui la vârstnici și la reducerea riscului de boli asociate vârstei.