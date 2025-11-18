Gazon nou, hibrid, pe Cluj Arena. Capacitatea de utilizare a crescut de cinci ori

Operațiunea de montare a noului gazon hibrid de pe Cluj Arena a fost încheiată, a anunțat Consiliul Județean Cluj, proprietarul stadionului.

A fost implementată o soluție tehnică de hibridizare a suprafeței din iarbă naturală. Practic, timp de o săptămână, a fost derulată o amplă acțiune de „coasere” a unor fibre sintetice în structura gazonului actual, la o adâncime de 14,5 cm în pământ, respectiv de doi cm la suprafață.

Tehnica, executată în mod similar celei folosite în cazul marilor stadioane ale lumii, spun autoritățile, garantează un gazon cu o rezistență sporită la trafic, prin preluarea, de către fibrele sintetice, a presiunii exercitate pe firele naturale.

Alte avantaje ale acestei tehnici constau în stabilitatea și durabilitatea mai bună a suprafeței, de până la 15 ani, îmbunătățirea sistemului de drenare a apei și o regenerare mai rapidă a gazonului, cu menținerea culorii verzi pe o perioadă extinsă.

Capacitate de utilizare mărită

De asemenea, utilizarea unui gazon hibrid înseamnă pentru Consiliul Județean Cluj costuri de întreținere mai reduse pe termen lung, inclusiv amortizarea investiției inițiale, în valoare de peste 1,5 milioane de lei.

„Am reușit să creăm la Cluj o infrastructură sportivă de cinci stele, cu care ne putem mândri atât în țară, cât și în străinătate. Noul gazon arată foarte bine și este pe deplin pregătit pentru a fi folosit la cel mai înalt nivel tot timpul anului, inclusiv în sezonul rece. De altfel, acesta are o capacitate de utilizare de până la cinci ori mai mare comparativ cu gazonul precedent, respectiv de peste 1.000 de ore de folosire efectivă. Așteptăm, așadar, cu mult interes, primul meci oficial programat pe noua suprafață, chiar de Ziua Națională a României, pentru a ne bucura atât de gazon cât și de spectacolul fotbalistic”, a declarat Aln Tișe, președintele CJ Cluj.