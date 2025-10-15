Organul universal / Cercetătorii au reușit să modifice grupa sanguină a unui organ și astfel au extins șansele la transplant ale pacienților cu grupa 0

Premieră medicală realizată de cercetători din Canada și China. Aceștia au realizat primul transplant uman al unui rinichi modificat din grupa sanguina A în grupa universală 0.

Studiul a fost efectuat pe un pacient aflat în moarte cerebrală.

Rinichiul modificat transplantat a funcționat timp de două zile fără semne de respingere acută – de obicei, la transplanturile de organe, organismul receptor reacționează vehement și distruge organul compatibil.

Speranță pentru pacienții cu grupa 0

Vorbim de un avans medical remarcabil, care ar putea să reducă simțitor timpii de așteptare pentru transplanturi și ar oferi șanse și celor celor care nu-și găsesc organe compatibile.

Această veste îi bucură mai ales pe pacienții cu grupa 0, care nu pot primi altceva decât 0 – ei stau pe listele de așteptare chiar și doi ani până găsesc un donator compatibil.

În același timp, un rinichi cu grupa 0 e transplantat către pacienți cu alte grupe de sânge, pentru că grupa 0 e compatibilă cu aceștia.

Semnal pozitiv

Acum, este nevoie de tratamente complexe pentru tratarea incompatibilității, care durează mai multe zile, însă noua abordare e diferită și acționează doar asupra organului donat, nu asupra pacientului.

Echipa de cercetători a reușit să elimine markerii de grupă sanguină de pe suprafața celulelor rinichiului și au obținut astfel un organ cu grupa 0.

Organul universal

O primă etapă a studiului a constat în eliminarea antigenelor din sângele de tip A.

Asta se întâmpla în 2019.

În 2022, ei au folosit aceste enzime pentru a transforma organe de tip A în organe de tip 0, iar procesul este denumit „0 convertit enzimatic”.

În noul studiu, cercetătorii au recreat procesul folosind un rinichi de tip A, considerat nepotrivit pentru transplant.

Organul a fost perfuzat cu un lichid care conținea enzimele capabile să elimine antigenele A și transformându-l, astfel, în organ 0.

Etapă esențială în medicina regenerativă

Organul a fost testat pe un bărbat de 68 de ani aflat în moarte cerebrală, în Chongqing, China.

Rinichiul a funcționat timp de două zile, fără respingere acută, a treia zi s-a observat o reacție moderată, dar și indicii că organismul începea să tolereze organul.

„Este pentru prima dată când observăm un astfel de rezultat într-un model uman, ceea ce ne oferă informaţii extrem de valoroase despre cum putem îmbunătăţi rezultatele pe termen lung”, a spus profesorul coordonator Stephen Withers de la Universitatea British Columbia (UBC), citat într-un comunicat al UBC.