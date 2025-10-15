Organul universal / Cercetătorii au reușit să modifice grupa sanguină a unui organ și astfel au extins șansele la transplant ale pacienților cu grupa 0

Premieră medicală realizată de cercetători din Canada și China. Aceștia au realizat primul transplant uman al unui rinichi modificat din grupa sanguina A în grupa universală 0.
Studiul a fost efectuat pe un pacient aflat în moarte cerebrală.
Rinichiul modificat transplantat a funcționat timp de două zile fără semne de respingere acută – de obicei, la transplanturile de organe, organismul receptor reacționează vehement și distruge organul compatibil.
Vorbim de un avans medical remarcabil, care ar putea să reducă simțitor timpii de așteptare pentru transplanturi și ar oferi șanse și celor celor care nu-și găsesc organe compatibile.
Această veste îi bucură mai ales pe pacienții cu grupa 0, care nu pot primi altceva decât 0 – ei stau pe listele de așteptare chiar și doi ani până găsesc un donator compatibil.
În același timp, un rinichi cu grupa 0 e transplantat către pacienți cu alte grupe de sânge, pentru că grupa 0 e compatibilă cu aceștia.
Acum, este nevoie de tratamente complexe pentru tratarea incompatibilității, care durează mai multe zile, însă noua abordare e diferită și acționează doar asupra organului donat, nu asupra pacientului.
Echipa de cercetători a reușit să elimine markerii de grupă sanguină de pe suprafața celulelor rinichiului și au obținut astfel un organ cu grupa 0.
O primă etapă a studiului a constat în eliminarea antigenelor din sângele de tip A.
Asta se întâmpla în 2019.
În 2022, ei au folosit aceste enzime pentru a transforma organe de tip A în organe de tip 0, iar procesul este denumit „0 convertit enzimatic”.
În noul studiu, cercetătorii au recreat procesul folosind un rinichi de tip A, considerat nepotrivit pentru transplant.
Organul a fost perfuzat cu un lichid care conținea enzimele capabile să elimine antigenele A și transformându-l, astfel, în organ 0.
Organul a fost testat pe un bărbat de 68 de ani aflat în moarte cerebrală, în Chongqing, China.
Rinichiul a funcționat timp de două zile, fără respingere acută, a treia zi s-a observat o reacție moderată, dar și indicii că organismul începea să tolereze organul.
„Este pentru prima dată când observăm un astfel de rezultat într-un model uman, ceea ce ne oferă informaţii extrem de valoroase despre cum putem îmbunătăţi rezultatele pe termen lung”, a spus profesorul coordonator Stephen Withers de la Universitatea British Columbia (UBC), citat într-un comunicat al UBC.