Alternativele moderne ale transplantului de inimă de la donatori umani. Horațiu Moldovan: „Nu suntem în domeniul ficțiunii. Suntem în domeniul acțiunii medicale concrete”

Deși transplantul cardiac cu cord artificial implantat unei persoane pare de domeniul SF, în prezent, este o realitate medicală, experimentală, în pragul unei realități clinice, după cum susține prof. Horațiu Moldovan în emisiunea „Altceva cu Adrian Artene”. „Nu suntem în domeniul ficțiunii. Suntem în domeniul acțiunii medicale concrete”.

Aceasta este o alternativă realizabilă care a căpătat o aplicație clinică extinsă. Dispozitivele de asistență ventriculară mecanică Elvan sunt niște inimi parțiale care suplinesc „complet funcția unei cavități cardiace, cele mai importante, a ventricului stâng, și parțial funcția cordului cu totul”.

„Implantarea de ventriculi mecanici se realizează pe larg în lume. Sunt mii de oameni care trăiesc cu asemenea inimi mecanice parțiale, cu succes, într-o stare de confort. Există și în România așa ceva, și noi avem trei pacienți implantați, și alte centre din România au o experiență importantă.

Centrul de la Târgu Mureș și Centrul de la Fundeni au o experiență în acest domeniu. Dar alternativa de a folosi un cord mecanic complet, care să elimine inima cu totul, s-a realizat la nivel mondial. Au fost câteva implantări. Pacienții însă au supraviețuit un timp limitat. Să zicem aproximativ o lună, trei săptămâni unii, șase săptămâni alții”.

Substituția cu cord artificial total nu este încă într-o zonă de aplicație clinică

Înlocuirea completă a inmii cu una artificială nu este încă într-o zonă de aplicație clinică cu siguranță, dar este într-o zonă experimentală la pragul aplicației clinice, a afirmat profesorul Horațiu Moldovan.

„Un cord artificial total este, evident, ușor de obținut pentru că este un produs artificial, îl putem fabrica într-o uzină și îl putem cumpăra de la farmacie întreg.

Adică are disponibilitate oricând, în timp ce un cord trebuie să vină de la un donator. Un donator reprezintă eșecul unui probleme medicale. Un organism trebuie să dispară pentru ca altul să trăiască.

Deci, succesul în operație de transplant presupune insucesul medicinei de politraumă, în general, asupra donatorului. În timp ce utilizarea cordului artificial nu are acest compromis și poate fi utilizat oricând, dar are anumite limitări. În timp ce cordul de transplant este compatibil biologic, dacă e compatibil biologic, e foarte bine tolerat”.

Xenotransplantul, soluția modernă

O altă soluție de actualitate este xenotransplantul, alternativa de a utiliza un cord de animal, adică de a implanta unui om un cord de la un porc.

„Este vorba de a crește un animal, în cazul cordului de porc modificat genetic prin tehnologii de inginerie genetică, astfel încât să fie compatibil cu organismul căruia vrem să-i transplantăm cordul. Deci îi creștem un cord în trupul unui porc, în laborator, care să fie compatibil cu pacientul nostru. Este așa numitul cord custom-made”.

Astfel, se poate genera un organ în laborator, care să fie perfect gândit, desenat genetic pentru pacient, după care se realizează o operație de transplant aproape perfectă, din punct de vedere imunologic, potrivit spuselor profesorului Horațiu Moldovan.

„S-au făcut mai multe xenotransplanturi, în special de rinichi, cu succes, dar s-au făcut și două cardiace. Ele au supraviețuit, însă limitat. Din păcate, aproximativ două luni, fiecare. Sunt două echipe din Statele Unite care au realizat aceste intervenții. Dar astăzi, în 2025, ne găsim la pragul dezvoltării xenotransplantului pe scară largă”.

Profesorul Horațiu Moldovan susține că xenotransplantul este o opțiune deosebită. „Este o mică distanță până când acest lucru se va generaliza și medicina paleativă și regenerativă se va transforma într-o medicină substitutivă.

Nu vom mai repara, nu vom mai palea, ci vom înlocui piese de schimb. Pentru că, inițial, noi nu am fost născuți cu piese de schimb”.