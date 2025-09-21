Prima pagină » Social » Cât timp trăiește o persoană după ce inima încetează să mai bată? Răspunsul profesorului Horațiu Moldovan

Cât timp trăiește o persoană după ce inima încetează să mai bată? Răspunsul profesorului Horațiu Moldovan

Profesorul doctor Horațiu Moldovan a fost invitat la ultima ediție a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă seara, 20 septembrie 2025. În cadrul discuției, unul dintre cei mai reputați chirurgi cardiovasculari din România a vorbit și despre transplantul de inimă și despre percepțiile publice legate de viață și moarte.
Principala cauză de mortalitate în lume. Durerea generează pacientului senzația de moarte iminentă
Principala cauză de mortalitate în lume. Durerea generează pacientului senzația de moarte iminentă
Alternativele moderne ale transplantului de inimă de la donatori umani. Horațiu Moldovan: „Nu suntem în domeniul ficțiunii. Suntem în domeniul acțiunii medicale concrete”
Alternativele moderne ale transplantului de inimă de la donatori umani. Horațiu Moldovan: „Nu suntem în domeniul ficțiunii. Suntem în domeniul acțiunii medicale concrete”
Vinul roșu și suplimentele alimentare – benefice sau nu pentru inimă? Horațiu Moldovan oferă explicații
Vinul roșu și suplimentele alimentare – benefice sau nu pentru inimă? Horațiu Moldovan oferă explicații
Kelemen Hunor susține prelungirea plafonării prețurilor la alimente: „Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați”
Kelemen Hunor susține prelungirea plafonării prețurilor la alimente: „Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați”
Doi turiști în pantofi, fără echipament și lanterne, rătăciți în Bucegi, au fost salvați de jandarmi
Doi turiști în pantofi, fără echipament și lanterne, rătăciți în Bucegi, au fost salvați de jandarmi
Departamentul Social
21 sept. 2025, 14:06, Social

Ediția din 20 septembrie a podcastului „Altceva cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe profesorul doctor Horațiu Moldovan, președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și al Romtransplant, dar și șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul de Urgență din Capitală.

În cadrul dialogului acestuia cu jurnalistul Adrian Artene, el a vorbit și despre transplantul de inimă și percepțiile publice legate de viață și moarte. În acest sens, profesorul Moldovan a subliniat că sfârșitul vieții nu este reprezentat de oprirea activității cardiace, ci a celei cerebrale.

Leziunea ireversibilă a creierului definește moartea individului, pierderea dimensiunii lui umane. Atunci, celelalte organe sunt încă funcționale și pot fi prelevate pentru transplant. Acesta este conceptul care stă la baza medicinei moderne”, a explicat profesorul Moldovan.

Acesta a vorbit și despre existența unor concepte mai moderne în care inima poate fi preluată chiar într-o situație în care ea nu funcționează și să fie resuscitată”, fiind un „domeniu nou care este în curs de evaluare”.

Cât timp mai trăiește un om după ce inima a încetat să bată

Un aspect interesant în cadrul discuției a fost momentul în care profesorul doctor Horațiu Moldovan a fost întrebat cât timp mai trăiește o persoană după ce inima încetează să mai bată.

„Dacă nu se intervine medical asupra ei, trei minute. Trei minute de viață în care inima nu bate. Din punct de vedere cultural, în mentalul colectiv, uneori ultima respirație este considerată simbolul morții”. Cu toate acestea, profesorul Moldovan subliniază că „nu oprirea activității cardiace definește asta (moartea – n.r.). El mai trăiește trei minute după, dar dacă este resuscitat. Cât timp pacientul este resuscitat, nu are activitate cardiacă, dar este viu. Este viu și biologic, este viu și juridic. Este evident că nu oprirea activității cardiace definește sfârșitul vieții, ci oprirea activității cerebrale”.

Întreaga discuție poate fi urmărită mai jos: