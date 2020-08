Autoarea J.K. Rowling şi-a şocat fanii după ce a dezvăluit originea reală a celei mai cunoscute dintre operele sale, Harry Potter

Într-o serie de mesaje pe Twitter, celebra autoare a dezvăluit locul unde a început inspiraţia pentru opera sa iconică, Harry Potter. Se pare că celebra serie de cărţi care a inspirat o generaţie întreagă să descopere secretele universului magiei a luat naştere în cursa de tren Manchester-Londra. Apoi cuvintele au fost scrise pe hârtie de autoare în camera închiriată dintr-un apartament londonez.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu