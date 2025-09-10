Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat publicarea numărului 88 al revistei InHouse

„InHouse 88 marchează un moment de referință în cultura cercetării românești. Editorialul, construit pe muchia briciului lui Occam, este o pledoarie pentru claritate și echilibru în politicile științei, dar și o invitație la luciditate într-un sistem care nu mai poate fugi de oglindă. Sub coordonarea lui Mădălin Bunoiu, evaluarea organizațiilor de cercetare devine pentru prima dată o radiografie instituțională cu criterii internaționale, o oglindă reală a performanței și a viitorului. Acest număr aduce în prim-plan figura impresionantă a lui Nicolae Ioan Vlasin – cercetătorul de pe linia de foc, prezent la Colectiv, Crevedia, Bamboo sau în spitalele în flăcări. Din cenușa tragediilor naționale, el ridică modele predictive și norme de siguranță care salvează vieți. O mărturie rară despre cum știința poate fi forță de intervenție și de reconstrucție socială, nu doar exercițiu academic”, arată sursa citată.

În acest număr al revistei pasionații de știință pot descoperi lucrările publicate de cercetători români în reviste științifice reputate, precum Nature Science sau Nature Machine Intelligence.

„De la imunoterapii de nouă generație la politici ecologice europene, aceste rezultate atestă că cercetarea din România nu doar participă, ci influențează conversația științifică mondială. O ediție excepțională, care fixează repere pentru prezent și viitor”, arată sursa citată.

Revista este una științifică și este disponibilă în PDF pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cercetare.