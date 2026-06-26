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Avertisment. Tinerii riscă să devină invalizi din cauza tehnologiei

Tinerii riscă să devină invalizi din cauza tehnologiei, avertizează experții. Ei se referă la poziția cu capul aplecat în fața telefonului și laptopului care afectează coloana verticală.
Avertisment. Tinerii riscă să devină invalizi din cauza tehnologiei
Sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 17:05, Life-Inedit
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Tinerii riscă să devină invalizi din cauza scollingului. Potrivit Nexta, activitatea prelungită poate provoca probleme medicale grave.

Medicii spun că cele mai multe probleme pot să apară în zona cervicală a coloanei vertebrale. Anii petrecuți de tineri în poziția „capul în jos – telefonul în sus” pot duce la dureri cronice, deformări ale coloanei vertebrale și chiar la un handicap permanent.

Avertismentul îi vizează pe cei care folosesc în exces telefonul mobil și laptopul. Statisticile recente arată că 73% dintre studenți și aproape 65% dintre cei care lucrează de acasă se plâng de dureri la nivelul gâtului sau spatelui.

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