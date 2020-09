Banksy, show me the Monet! Pictura, reinterpretată sarcastic de celebrul artist stradal, scoasă la licitaţie

„Show Me The Monet” va fi scoasă la licitaţie pe 21 octombrie, iar cei de la Sotheby's Londra speră să obţină între 3 şi 5 milioane de lire pe ea. Compoziţia, prezentată în urmă cu 15 ani într-una din primele expoziţii Banksy de la Londra, e făcută în jurul cunoscutului tablou impresionist al lui Monet, Le bassin aux nymphéas, peste care artistul stradal a adăugat un con de trafic şi două cărucioare de cumpărături abandonate şi răsturnate. Prin comparaţie, originalul, terminat de Monet în 1899, are o valoare estimată de 50 de milioane de lire.

Alex Branczik, şeful departamentului de artă contemporană de la Sotheby, spune că "Într-una dintre cele mai importante lucrări ale sale, Banksy a luat emblematicul tablou al lui Monet [...] şi l-a transformat într-o imagine a zilelor noastre. Aici, Banksy atrage atenţia asupra nepăsării societăţii faţă de mediu, în favoarea exceselor risipitoare ale consumerismului."



Impresionanta sumă nu va fi însă un record pentru artist. În octombrie anul trecut, opera lui Banksy care-i portretizează pe membrii Parlamentului Britanic drept cimpanzei, s-a vândut la licitaţie cu aproape 10 milioane de lire.

Did you guess it? This is no Monet at all, but a mischievous twist on the Impressionist painter’s work by the one and only...Banksy! #ShowMeTheMonet will be offered at auction this October 21. pic.twitter.com/qq5nwgVCLz