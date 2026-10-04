Bei cafeaua sau ceaiul foarte fierbinte? Un studiu pe aproape un milion de oameni indică un risc de trei ori mai mare

Cercetarea, publicată în International Journal of Cancer și prezentată de The Guardian, sugerează că atât temperatura băuturilor, cât și cantitatea consumată pot conta. Experții recomandă ca băuturile foarte fierbinți să fie lăsate să se răcească până când pot fi consumate confortabil.

Risc de trei ori mai mare pentru o formă de cancer esofagian

Studiul a analizat legătura dintre consumul băuturilor fierbinți și carcinomul scuamos esofagian (SCC), una dintre principalele forme de cancer al esofagului.

Persoanele care au declarat că preferă băuturile „foarte fierbinți”, comparativ cu cele care le consumă „calde”, au prezentat un risc de trei ori mai mare de SCC, după ajustarea rezultatelor în funcție de frecvența consumului.

În schimb, cercetătorii nu au identificat o asociere similară cu adenocarcinomul esofagian, cealaltă formă analizată.

Cantitatea ar putea avea, de asemenea, importanță. După ce au ținut cont de temperatura declarată a băuturilor, cercetătorii au constatat că persoanele care consumau cel puțin șase băuturi fierbinți pe zi prezentau un risc cu 71% mai mare de carcinom scuamos esofagian față de cele care consumau mai puțin de șase.

Aproape un milion de persoane, urmărite timp de 14 ani

Cercetarea a fost coordonată de dr. Keren Papier, epidemiolog nutrițional la Departamentul de Sănătate a Populației al Universității Oxford.

Analiza a inclus aproape 980.000 de persoane din Marea Britanie, urmărite timp de 14 ani. Potrivit autorilor, este cea mai numeroasă populație analizată până acum într-un studiu privind această asociere.

Participanții au fost întrebați cum preferă să consume băuturile fierbinți și au putut alege între categorii precum „foarte fierbinte”, „fierbinte” sau „cald”.

Această metodă reprezintă însă și una dintre limitele cercetării: temperatura nu a fost măsurată efectiv, ci s-a bazat pe aprecierea fiecărui participant.

De ce ar conta temperatura

Rezultatele pentru populația britanică sunt în concordanță cu cercetări anterioare realizate în Asia, Africa, America de Sud și Orientul Mijlociu, unde consumul de ceai sau mate la temperaturi de cel puțin 70°C a fost asociat cu un risc mai ridicat de cancer esofagian.

O posibilă explicație este deteriorarea repetată, prin căldură, a celulelor care căptușesc esofagul. Fumatul și consumul de alcool sunt, de asemenea, factori majori de risc pentru această formă de cancer.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, structură a Organizației Mondiale a Sănătății, clasificase încă din 2016 consumul băuturilor foarte fierbinți drept „probabil carcinogen pentru oameni”.

Autorii noului studiu estimează că, în Marea Britanie, aproximativ unul din șapte cazuri de carcinom scuamos esofagian ar putea fi evitat dacă persoanele care își consumă băuturile „foarte fierbinți” ar trece la temperaturi mai scăzute.

Cât trebuie lăsată cafeaua să se răcească

Cercetarea nu stabilește un număr exact de minute pe care consumatorii ar trebui să îl aștepte înainte să bea cafeaua sau ceaiul.

Fiona Osgun, responsabilă pentru informațiile de sănătate la Cancer Research UK, organizație care a finanțat studiul, recomandă o regulă simplă: băutura să fie lăsată să se răcească până când temperatura devine confortabilă pentru consum.

Cancer Research UK nu consideră însă că rezultatele justifică obligarea cafenelelor și restaurantelor să servească automat ceaiul și cafeaua la temperaturi mai scăzute.

Profesorul Muy-Teck Teh, specialist în oncologie moleculară la Queen Mary University of London, a atras atenția asupra unei limite importante: percepția temperaturii este subiectivă. Prin urmare, studiul indică o asociere, iar interpretarea unei relații directe de cauzalitate necesită prudență.