Brad Pitt, apariţie "surpriză" în emisiunea lui DeGeneres. Cei doi au avut relaţii cu aceeaşi femeie

Brad Pitt a avut o apariţie "surpriză" în emisiunea vedetei TV Ellen DeGeneres, care i-a mărturisit actorului că a avut o relaţie cu una dintre fostele lui iubite, fără să facă public vreun nume, potrivit contactmusic.com.

Îmbrăcat într-o cămaşă şi purtând pe cap o bască, Brad Pitt a apărut iniţial în platou ca membru al publicului invitat la emisiune.

La un moment dat, DeGeneres l-a remarcat şi l-a invitat alături de ea. "Mă simt bine aici", a spus, însă, Pitt, aplaudând şi ovaţionând alături de ceilalţi spectatori.

Pitt a continuat să întrerupă emisiunea, la care a fost invitat oficial actorul Sean Hayes, care, în cele din urmă, i-a cedat scaunul, din cauza "acelor ochi".

Pitt a îmbrăţişat-o pe DeGeneres, spunându-i că este un "superfan" al ei, apoi au început să discute, iar, la un moment dat, au descoperit că au avut relaţii cu aceeaşi femeie.

Brad Pitt şi Ellen DeGeneres s-au cunoscut la sfârşitul anilor 1980 sau începutul anilor 1990, la o petrecere la piscină organizată de cântăreaţa Melissa Etheridge, unde, spune actorul, vedeta TV flirta cu iubita lui de atunci. "M-am simţit flatat", a spus el.

DeGeneres, care este căsătorită de mulţi ani cu actriţa Portia de Rossi, i-a spus apoi că, de fapt, chiar a avut o relaţie cu una dintre fostele lui iubite, dar nu a făcut public niciun nume.

Brad a mai glumit şi despre faptul că este "mai curajos" decât bunul lui prieten Tom Cruise, pentru că a permis unui pitbull să îl lingă pe faţă şi pe gât. Animalul apare alături de el în lungmetrajul "A fost odată la Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino.

"Tom Cruise, prietenul meu, se leagă de un avion care decolează şi apoi aterizează. Eu mi-am pus sos de mere pe gât pentru ca un pitbull să arate că mă iubeşte. Nu ştiu cine este mai curajos", a glumit Brad Pitt.

Brad Pitt este actor şi producător de film. El a primit un Glob de Aur, dar şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele "Strania poveste a lui Benjamin Button", "Armata celor 12 maimuţe" şi "Moneyball". În 2013, a primit primul său premiu Oscar din carieră, în calitate de producător al lungmetrajului "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave". O a doua nominalizare la Oscar ca producător a primit-o în 2016, pentru filmul "The Big Short". Pe lângă filmul lui Tarantino, recent, Pitt a lansat, la Festivalul de la Veneţia, lungmetrajul SF "Ad Astra", de James Gray.

