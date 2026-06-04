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Când exorcizarea întâlnește OZN-urile: un preot a rămas fără post după o teorie despre extratereștri și demoni

Arhiepiscopul catolic din Washington, cardinalul Robert McElroy, l-a retras din funcția de exorcist al arhiepiscopiei pe monseniorul Stephen Rossetti, după declarațiile acestuia despre presupusa legătură dintre OZN-uri și demoni.
Când exorcizarea întâlnește OZN-urile: un preot a rămas fără post după o teorie despre extratereștri și demoni
Sursa foto: Facebook/Msgr Stephen Rossetti
Oana Antipa
04 iun. 2026, 09:19, Life-Inedit
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În același timp, Arhiepiscopia de Washington a anunțat încetarea colaborării cu Centrul Sfântul Mihail pentru Reînnoire Spirituală, organizație condusă de Rossetti, relatează Associated Press.

Potrivit cardinalului McElroy, afirmațiile preotului și activitatea recentă a centrului pe rețelele de socializare contravin învățăturilor Bisericii privind demonii, diavolul și exorcismul.

Declarațiile care au provocat reacția Bisericii

Controversa a izbucnit după publicarea unui videoclip pe Facebook, în care Rossetti a vorbit despre existența extratereștrilor și despre fenomenul OZN.

Preotul a afirmat că multe dintre observațiile raportate drept apariții de obiecte zburătoare neidentificate ar putea avea, în realitate, o origine demonică.

El a susținut că demonii încearcă să rămână ascunși și că pot influența comportamentul oamenilor fără ca aceștia să conștientizeze acest lucru.

Rossetti a precizat că opinia sa este una personală. El a adăugat că un catolic poate crede în existența vieții pe alte planete fără a intra în conflict cu doctrina Bisericii. Totuși, preotul a spus că el nu crede în existența altor forme de viață inteligente în Univers.

Preotul cere iertare și promite să respecte doctrina

Într-un mesaj publicat pe site-ul centrului pe care îl conduce, Rossetti și-a exprimat regretul față de decizia arhiepiscopiei.

El și-a cerut scuze pentru eventualele afirmații care nu au fost în deplină concordanță cu învățăturile oficiale ale Bisericii Catolice, făcând referire în special la videoclipul despre extratereștri și demoni.

Preotul a declarat că ascultarea față de autoritatea Bisericii este esențială și că va continua să se asigure că activitatea sa și cea a centrului respectă doctrina catolică.

Stephen Rossetti este una dintre cele mai cunoscute figuri din domeniul exorcismului în Statele Unite. El este psiholog de profesie și are peste 148.000 de urmăritori pe Instagram.

Centrul pe care îl conduce oferă sprijin spiritual preoților care se confruntă cu diferite dificultăți pastorale și personale. Într-un interviu acordat în 2023, Rossetti afirma că interesul public pentru exorcisme și posesiuni demonice este în creștere.

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