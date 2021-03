NASA vrea să afle cât de bine se pot adapta oamenii în spaţiu. „Lupta emoţională” între astronauţi şi planeta Marte

Elon Musk vrea să ducă omenirea pe Marte. Mai are mult de muncă şi nu doar pentru că rachetele lui tot explodează. NASA este îngrijorată şi de efectele pe care le va avea planeta roşie asupra oamenilor.

Cercetătorii NASA au descoperit că astfel de misiuni în care astronauţii vor fi privaţi de forţa gravitaţională pot avea un impact negativ asupra capacităţii cognitive şi a inteligenţei emoţionale a astronauţilor. Este de înţeles având în vedere că o astfel de călătorie durează 14 luni, iar explorarea efectivă a planetei Marte va dura minim 3 ani.

Noul studiu NASA a analizat efectele microgravităţii pe 24 de astronauţi. Aceştia au stat inclinaţi pe orizontală într-un unghi de 6 grade, cu capul mai jos decât corpul, timp de 2 luni. În tot acest timp au fost supuşi unor teste cognitive destinate astronauţilor pentru evaluarea orientării, a memoriei şi a comportamentului emoţional.

La început, capacităţile cognitive au scăzut ca mai apoi să rămână la acelaşi nivel însă cele emoţionale au continuat să scadă. Drept urmare, astronauţii vor fi supuşi la teste şi şedinţe psihologice înainte de viitoarele misiune pe Marte.

