Reţetele sociale sunt pline de provocări. Dar ştii care e cea mai trăsnită? Cea care te îndeamnă să rupi pepeni în două folosind benzi elastice. Provocarea a pornit de la Just Sul, un influencer din India care are aproape şase milioane de urmăritori pe Instagram.

Ideea i-a venit din plictiseală, în timp ce stătea închis în casă. Unii au avut semne de îndoială şi au spus că nu e posibil ca un pepene să explodeze pur şi simplu în acest fel, aşa că i-am provocat şi noi pe Andrei Ionescu şi Gabriel MG, doi influenceri români care sunt urmăriţi de sute de mii de tineri pe TikTok.

„Am venit să luăm elastice pentru experiment. Am luat pepenele, m-am uitat după elastice. Am găsit elastice, nu va puteţi închipui cât am stat să caut nişte elastice. Am luat şi ochelari, ca să am protecţie pentru a sparge pepenele şi am început deja să pun elastice pe el. Unele au sărit, altele au alunecat, e destul de greu, nu ştiu cât au stat ceilalţi să facă asta, cred că au stat destul de mult”, a descris Gabriel etapele pregătirii pentru challenge.

După zeci de minute şi tot atâtea elastice folosite, lui Gabriel provocarea i-a ieşit - pepenele a expodat, însă Andrei a fost dezamăgit, pentru că, în cazul lui, experimentul a fost unul ratat.

„Challenge-ul pentru mine e fost un fail pentru că pepenele nu a explodat, ci pur şi simplu s-a crăpat. Nu ştiu cât au stat ceilalţi să îl facă, dar cred că extrem de mult. E mai uşor să faci Ice Bucket Challenge sau altele”, a mărturisit acesta.