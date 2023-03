Cea mai longevivă prezentatoare de radio din lume. A intrat în Cartea Recordurilor după aproape 72 de ani de emisie

Şi-a petrecut o parte din copilărie crescând într-un cort fără electricitate sau apă curentă, a devenit voce la radio la vârsta de 12 ani şi a împărţit o dată scena cu regele rock'n'roll-ului.

Guinness World Records a anunţat marţi că a verificat-o recent pe McCoy ca fiind cea mai longevivă prezentatoare de radio din lume, după aproape 72 de ani de emisie.

În vârstă de 85 de ani, originar din Texas, a întâmpinat vestea cu o oarecare subînţelegere, declarând pentru Guinness: „Radioul a fost viaţa mea de când mă ştiu".

După cum a povestit McCoy, drumul spre recordul ei a început după ce familia ei s-a mutat la Conroe, Texas, la aproximativ 64 km (40 mile) la nord de Houston, la sfârşitul anilor 1940. Ea îşi aminteşte că a trăit o vreme într-un cort fără utilităţi de bază şi că îşi lua pauze din acea existenţă dură învăţând să cânte yodel şi cântând la spectacole de talente, potrivit The Guardian

A avut marea ei şansă în 1951, la vârsta de 12 ani, când s-a înscris pentru a participa la un spectacol de talente la postul de radio KMCO şi le-a spus prezentatorilor că îşi doreşte propria emisiune.

„Le-a plăcut ceea ce au auzit", i-a spus McCoy lui Guinness, iar KMCO i-a oferit o emisiune de 15 minute de cântat. Ea s-a prezentat la prima ei zi de lucru la postul de radio pe 20 aprilie 1951.

Patru luni mai târziu, postul a promovat-o la postul de prezentator, sau DJ. De atunci, ea a păstrat acest post, chiar şi atunci când postul de radio şi-a schimbat proprietarii şi numele, mai întâi în KIKR şi acum în KSTAR.

Unul dintre cele mai remarcabile episoade din timpul cât a fost în emisie a fost cel în care a interpretat câteva numere pentru un public în 1955, iar trupa lui Elvis Presley a susţinut-o. McCoy a declarat odată ziarului Bulletin că Presley s-a împiedicat şi s-a lovit la cap în timp ce urca pe scenă în acea zi, iar el a cântat cu o umflătură vizibilă pe frunte.

Primul hit al lui Presley, That's All Right, fusese lansat în anul precedent, iar la acea vreme era un artist în plină ascensiune. Bineînţeles, a continuat să se impună ca unul dintre cei mai de succes muzicieni din istorie.

„A fost unul dintre cei mai drăguţi şi mai politicoşi domni pe care i-am întâlnit vreodată", i-a spus McCoy lui Guinness despre regretatul Presley, cu care a făcut o fotografie. „Sunt fericită că am avut plăcerea de a-l cunoaşte personal. A fost cel mai mare din punctul meu de vedere".

În cadrul slujbei sale la KSTAR, McCoy prezintă o emisiune de două ore cu clasici ai muzicii country, şase zile pe săptămână, potrivit lui Guinness. Ea câştigase deja includerea în Texas Radio Hall of Fame înainte ca Guinness să confirme noul său record la 15 februarie.

Anunţul Guinness a precizat că McCoy a depăşit-o cu trei ani pe precedenta deţinătoare a recordului pentru cea mai lungă carieră ca DJ feminin la radio.

Într-un interviu, McCoy a declarat că este deosebit de mândră că a obţinut un record mondial. Ea a adăugat că afecţiunea sa pentru comunitatea din Conroe a fost principala motivaţie care a determinat-o să îşi păstreze rolul timp de atâţia ani.

„Este vorba doar de dragostea pentru oameni şi de modul în care au avut întotdeauna mult respect pentru mine", a spus McCoy. „Acesta este motivul pentru care am rămas".