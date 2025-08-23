Tehnologia și controversele ei etice: Un antreprenor chinez este aproape să finalizeze primul robot gravid / Ce spun experții

„Unii oameni nu vor să se căsătorească, dar își doresc totuși o ‘soție’; alții nu vor să fie însărcinați, dar își doresc un copil. Așadar, una dintre funcțiile „soției robot” este că poate duce o sarcină”. Este premisa lui Zhang Qifeng, fondatorul companiei Kaiwa Technology, din Guangzhou.

Un articol publicat de Newsweek investighează valențele sociale și etice, în egală măsură, ale unui proiect care promite să rezolve o problemă demografică, dar eludează aspecte etice și morale.

Vrea să ducă o sarcină la termen „în mod normal”, dar într-un mod artificial

Robotul însărcinat ar avea un uter artifical, care să permită ducerea la termen a sarcinii: „Vrem să integrăm o cameră de gestație într-un robot umanoid și să construim un uter artificial, astfel încât acesta să poată duce o sarcină la termen „în mod normal”, a declarat Zhang, citat de publicația Kuai Ke Zhi li preluat de Newsweek.

Un uter sintetic ar „crește” fătul timp de 10 luni și l-ar hrăni printr-un tub conectat la cordonul ombilical – un concept care amintește de „biobag”-ul controlat termic, utilizat în 2017 de cercetătorii de la Spitalul de Copii din Philadelphia, care au simulat lichidul amniotic cu o soluție salină încălzită și au reușit să mențină în viață miei prematuri timp de mai multe săptămâni.

Utilitatea practică a proiectului este justificată de pregătirea pentru reducerea forței de muncă, pe măsură ce China îmbătrânește și se confruntă cu o rată scăzută a natalității.

Preocupările economice și schimbările de mentalitate fac ca femeile să amâne maternitatea sau chiar s-o anuleze de tot.

Reacții pe rețelele de socializare

De asemenea, potrivit revistei medicale The Lancet, infertilitatea a crescut de la 12% în 2007 la 18% în 2020, ceea ce înseamnă că cinci din șase cupluri de vârstă fertilă au dificultăți în a concepe.

E lesne de închipuit că proiectul lui Zhang a stârnit controverse pe rețelele sociale chineze.

Preocuparea utilizatorilor a fost mai degrabă pe ideea avansului tehnologic și a prețului preconizat, de 14.000 de dolari și mai puțin cel de ordin etic.

Experții în obstetrică au altă părere

De cealaltă parte, experții în obstetrică au spus că „sarcina este un proces extrem de complex, fiecare etapă fiind delicată și esențială” și au atras atenția asupra numeroaselor riscuri de sănătate și etice.

Dacă gestația artificială la oi a fost un succes, nu înseamnă că asta ar fi valabil și pentru oameni, care trăiesc mai mult și că „multe riscuri de sănătate apar la diferite vârste, ca să nu mai vorbim de problemele de sănătate mintală”.

Zhang a spus că poartă discuții cu autoritățile provinciale din Guangdong, dar nu este clar dacă produsul va primi aprobarea pentru a fi comercializat.