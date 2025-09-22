Anunțul „uimitor” făcut de Trump / Legătura dintre Tylenol și autism / Experții reacționează cu scepticism

La un eveniment programat pentru luni în Biroul Oval, Donald Trump este așteptat să facă o declarație controversată privind utilizarea analgezicului Tylenol în timpul sarcinii.

Potrivit BBC, președintele ar urma să ridice îngrijorări legate de siguranța Tylenolului în sarcină, sugerând o posibilă asociere între folosirea acestuia și apariția autismului la copii.

Tylenol este una dintre cele mai cunoscute mărci de analgezice din Statele Unite și Canada, utilizată pentru reducerea durerii și a febrei. Substanța sa activă este acetaminofenul, cunoscut în afara Americii de Nord sub denumirea de paracetamol – un compus considerat de mult timp drept una dintre opțiunile sigure de tratament pentru femeile însărcinate.

Trump a anunțat deja că va face un „anunț uimitor”

Duminică, la o slujbă comemorativă pentru activistul conservator Charlie Kirk, Trump a anunțat că urmează să facă un „anunț uimitor” privind autismul, susținând că problema este „scăpată de sub control”, dar că „s-ar putea să avem acum o explicație”.

Chiar dacă anumite studii au sugerat o posibilă asociere între expunerea prenatală la paracetamol și un risc crescut de tulburări de dezvoltare, precum autismul, experții avertizează că aceste rezultate sunt inconsistente și nu demonstrează o relație de cauzalitate:

„Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze o relație cauzală”, a declarat Monique Botha, specialistă în psihologia socială și a dezvoltării, afiliată Universității Durham.

Producătorul apără siguranța medicamentului

Producătorul Tylenol, compania Kenvue, a respins categoric acuzațiile, afirmând într-un comunicat transmis BBC că „știința independentă și riguroasă arată clar că administrarea de acetaminofen nu cauzează autism”.

Compania și-a exprimat „îngrijorarea profundă față de riscurile asupra sănătății femeilor însărcinate” pe care le-ar putea provoca astfel de afirmații nefondate.

Kenvue a mai subliniat că acetaminofenul este considerat „cea mai sigură opțiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate”, adăugând că, în lipsa lui, acestea ar fi nevoite să aleagă „între a suferi de afecțiuni precum febra sau a apela la alternative mai riscante”.

De aceeași părere sunt și organizațiile medicale americane. Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a subliniat că medicii din întreaga țară recomandă paracetamolul ca fiind una dintre puținele opțiuni sigure pentru femeile însărcinate, subliniind că „studiile realizate până acum nu oferă dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în orice trimestru de sarcină și problemele de dezvoltare fetală”.

Harvard semnalează riscuri, dar nu recomandă interzicerea

Totuși, o analiză realizată recent de către decanul Școlii de Sănătate Publică de la Harvard a concluzionat că ar putea exista un risc crescut de autism și alte tulburări neurodezvoltare atunci când copiii sunt expuși în uter la doze frecvente de paracetamol.

Deși studiul Harvard indică un posibil risc crescut, cercetătorii nu recomandă interzicerea utilizării Tylenolului în sarcină. Ei sugerează, în schimb, prudență în ceea ce privește doza și perioada de administrare, subliniind că și febra netratată la gravide poate avea efecte negative asupra fătului.

Cercetătorii: autismul nu are o singură cauză

Pe de altă parte, un alt studiu publicat în 2024, care a analizat datele a peste două milioane de copii din Suedia și a folosit comparații între frați pentru a controla influențele genetice și de mediu, nu a găsit nicio legătură între expunerea prenatală la acetaminofen și apariția autismului.

Studiul consolidează opinia predominantă în comunitatea medicală potrivit căreia autismul are cauze multiple, genetice și de mediu, și nu poate fi atribuit unui singur factor.

În trecut, lideri ai mișcărilor conservatoare americane – inclusiv Robert F. Kennedy Jr., actual șef al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane – au promovat teorii controversate și deseori demontate științific despre cauzele autismului.

În luna aprilie, Kennedy a promis o „campanie masivă de testare și cercetare” pentru a identifica cauza autismului în doar cinci luni – o promisiune privită cu scepticism de comunitatea științifică, având în vedere complexitatea sindromului și deceniile de cercetări existente.

Poate deveni periculos în supradozaj, spun medicii

În doze corecte, paracetamolul este în general bine tolerat, spun medicii, dar administrarea excesivă, mai ales a formulelor cu durată lungă de acțiune, poate duce la reacții adverse grave, în special la nivel hepatic.

Supradozajul sau combinarea necontrolată a diferitelor forme de paracetamol poate provoca leziuni hepatice severe, insuficiență hepatică acută, tulburări sangvine și, în cazuri extreme, intoxicație cu risc vital.

„Trebuie să fim atenți la gramaj și la formulă, evitând a lua prea mult din preparatele de 625 miligrame sau 1 gram.

Să-l evităm dacă avem anumite boli de ficat, de sânge, alergii cunoscute, luând doar pastile recomandate de medic.

Să nu combinăm forme diferite de paracetamol, de exemplu prafuri solubile pentru stări virale cu tablete clasice sau comprimate efervescente, depășind doza fără să ne dăm seama”, atrag atenția medicii Spitalului Universitar de Urgență Militar Central.