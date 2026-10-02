Cel mai mare mozaic din dovleci din lume. Pe cine înfățișează

O fermă din Marea Britanie a construit un portret mozaic uriaș al lui David Attenborough din peste 10.000 de dovleci. Lucrarea a intrat în Cartea Recordurilor.

🎃 More than 11,000 pumpkins and squashes have been used to create a record-breaking portrait of Sir David Attenborough. Sunnyfields Farm in Hampshire has smashed its own Guinness World Record, creating the 218.19 sq m tribute to mark Sir David’s 100th birthday year. It took a… pic.twitter.com/Eqvl5k96kz — Farmers Guardian (@FarmersGuardian) September 27, 2026

Muralul a fost realizat de Sunnyfields Farm, potrivit Secret London.

Subiectul a fost ales de public, prin vot. Omagiul vine în anul în care celebrul naturalist împlinește 100 de ani de la naștere.

Recordul nu ține de numărul dovlecilor

Deși au fost folosiți peste 10.000 de dovleci și dovleci ornamentali, recordul a fost stabilit pentru dimensiune. Lucrarea este cel mai mare mozaic din dovleci din lume.

Portretul lui Attenborough are 218,19 metri pătrați. Un arbitru Guinness World Records a confirmat recordul chiar la inaugurare.

Ferma și-a bătut propriul record

Recordul anterior aparținea tot fermei Sunnyfields. Anul trecut, aceasta realizase un mural de 212 metri pătrați dedicat lui Ozzy Osbourne.

De zece ani, ferma creează în fiecare toamnă câte o lucrare uriașă din dovleci. Aceasta marchează deschiderea evenimentului „Pumpkin Time”.