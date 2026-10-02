Jim Carrey s-a însurat în secret! Cine este misterioasa Min Ah

Nunta a avut loc la Los Angeles, iar reprezentantul actorului a confirmat-o miercuri pentru E! News, potrivit South China Morning Post. Primul care a dat vestea a fost site-ul TMZ.

Cine este Min Ah

Despre aleasa lui Carrey se știu foarte puține lucruri. Este actriță și artistă, fiind cunoscută și sub numele de Minzi, potrivit revistei People. Nu este foarte activă pe rețelele sociale, la fel ca soțul ei, cunoscut pentru discreție.

Cei doi ar fi fost văzuți împreună încă din 2022. Atunci au ieșit din clubul „Largo at the Coronet” din Los Angeles, după un spectacol caritabil de comedie prezentat de Judd Apatow.

Declarația de dragoste de la Paris

Prima apariție oficială în cuplu a avut loc pe 26 februarie, la Premiile César de la Paris. Carrey a primit un César onorific și i-a dedicat lui Min Ah o parte din discurs.

„Te iubesc, Min Ah”, a spus actorul pe scenă. A numit-o „însoțitoarea sa sublimă”. A fost prima dată când a vorbit public despre ea.

Nunta a venit la doar șapte luni după acel moment.

Fostele soții și iubitele celebre

Carrey a mai fost căsătorit de două ori. Prima soție a fost Melissa Womer, mama fiicei sale, Jane. A doua a fost actrița Lauren Holly, partenera lui din „Dumb and Dumber”.

Viața lui amoroasă a ținut des prima pagină. A avut relații cu Renée Zellweger, colega din „Me, Myself and Irene”, și cu Jenny McCarthy.

Pe listă se mai află make-up artistul Cathriona White. Și actrița Ginger Gonzaga, cu peste 20 de ani mai tânără decât el. Carrey și Gonzaga au apărut împreună la Globurile de Aur din 2019. S-au despărțit după doar nouă luni.