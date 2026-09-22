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Tom Cruise dezvăluie metoda neobișnuită prin care și-a pregătit rolul din noul film „Digger”: „Nu citesc scenariile”

Tom Cruise se pregătește să revină pe marile ecrane cu „Digger”, noul film regizat de cineastul mexican Alejandro González Iñárritu, iar actorul a dezvăluit metoda neobișnuită prin care încearcă să descopere viziunea unui regizor înainte de a-și construi personajul.
Tom Cruise dezvăluie metoda neobișnuită prin care și-a pregătit rolul din noul film „Digger”: „Nu citesc scenariile”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
22 sept. 2026, 21:42, Știrile zilei
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Actorul în vârstă de 64 de ani a explicat, în podcastul „New Heights”, că procedează astfel pentru a nu lăsa propriile idei să influențeze prea devreme felul în care percepe povestea, relatează Entertainment Weekly.

„Ceea ce fac eu cu regizorii și scenariștii este că nu citesc scenariile. Îi pun să mi le citească. Îi pun să mi le citească pentru că nu vreau ca ideile mele să pătrundă încă în poveste. Vreau să înțeleg ce vor ei să comunice. Au lucrat la ea și sunt lucruri care pur și simplu sunt acolo”, a explicat Cruise.

Actorul spune că această abordare îl ajută și să privească proiectul din perspectiva spectatorului și să observe momentele în care povestea reușește sau nu să îl captiveze.

„Eu sunt publicul. Sunt un tip cu filmele și popcornul. (…) Mă emoționează sau sunt implicat? Nu sunt implicat? Unde sunt captivat? Unde nu sunt captivat? Așa sunt eu”, a spus Cruise.

Aceeași metodă pentru „Digger”

Cruise a aplicat acest procedeu și în cazul „Digger”, filmul realizat de Alejandro González Iñárritu. Actorul a povestit că încearcă mai întâi să înțeleagă universul imaginat de regizor, înainte de a veni cu propriile propuneri pentru personaj.

„Explorăm ritmuri, iar eu simt lumea. Sunt literalmente un spectator. Vreau să-i aud vocea. Vreau să înțeleg și să văd lumea așa cum o vede el”, a declarat Cruise într-un interviu pentru Empire.

Metoda merge dincolo de scenariu. Cruise spune că discută cu regizorii despre modul în care își imaginează lumina, imaginea și costumele, pentru a înțelege tonul general al producției. Abia după aceea începe să-și dezvolte propriile idei pentru interpretarea personajului.

„Ajungem într-un punct în care încep să înțeleg și atunci îmi spun: știu cum pot contribui la această mișcare. Atunci îmi vin idei și sunt anumite lucruri cu care aș vrea să mă joc. Și apoi nu vorbesc neapărat despre ele. Pur și simplu le fac”, a explicat actorul.

Tom Cruise îl interpretează pe Digger Rockwell

În noua producție, Cruise îl interpretează pe Digger Rockwell, într-o nouă colaborare cinematografică importantă pentru actor după seria de blockbustere de acțiune care i-a dominat ultimii ani. Filmul este regizat de Alejandro González Iñárritu, iar lansarea în cinematografe este programată pentru 2 octombrie.

„Digger” marchează astfel și ocazia în care Cruise își aplică metoda de lucru unui proiect construit în jurul viziunii unui cineast cu un stil autoral pronunțat: mai întâi ascultă povestea în vocea regizorului, apoi încearcă să găsească locul propriului personaj în universul acestuia.

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