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Tom Cruise, despre inteligența artificială în cinematografie: Va veni, dar oamenii vor să vadă lucruri reale

Tom Cruise a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra cinematografiei și despre importanța experienței de a vedea un film în sala de cinema, în cadrul unei întâlniri BAFTA „Life in Pictures”, desfășurate luni seară la Londra.
Tom Cruise, despre inteligența artificială în cinematografie: Va veni, dar oamenii vor să vadă lucruri reale
sursă foto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
22 sept. 2026, 05:21, Știrile zilei
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Întrebat de moderatoarea Edith Bowman cum va influența inteligența artificială industria filmului, actorul a subliniat importanța contribuției umane. „Uite cum stau lucrurile: nu există nimic precum omul”, a spus Tom Cruise, explicând că unul dintre motivele pentru care susține în continuare experiența cinematografică este faptul că aceasta îi aduce pe oameni împreună.

„Nu am nimic împotriva streamingului sau a altor lucruri de genul acesta. Pur și simplu, mersul la cinematograf este o altă formă de artă”, a continuat actorul.

Tom Cruise a indicat rezultatele box-office-ului din această vară drept un exemplu al interesului publicului pentru această experiență. Filmele proiectate în cinematografele din Statele Unite ale Americii au generat 4,76 miliarde de dolari între 1 mai și 7 septembrie, potrivit cifrelor invocate în timpul discuției, un record pentru această perioadă.

„Oamenii își doresc această experiență. Se duc la cinematograf. (…) Eu întotdeauna cred în umanitate”, a spus Cruise.

Actorul a transmis și un mesaj direct celor care lucrează în domeniile creative în contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale. „Continuați să creați. Știți, inteligența artificială vine și se va întâmpla. Dar oamenii vor să vadă lucruri reale”, a spus el.

„Mission: Impossible”, una dintre cele mai cunoscute francize în care joacă actorul, a fost în prima linie a utilizării unor tehnologii noi în cinematografie. În filmul „Mission: Impossible – The Final Reckoning”, lansat în 2025, inteligența artificială este unul dintre firele narative ale poveștii.

Tom Cruise a catalogat noul său film „cel mai original” pe care l-a întâlnit

În cadrul întâlnirii BAFTA, Cruise a vorbit și despre următorul său film, „Digger”, regizat de Alejandro González Iñárritu, în care interpretează un magnat al petrolului. Actorul a spus că nu a mai citit un scenariu asemănător și a descris producția drept „cel mai original film și unul dintre cele mai emoționante filme” pe care le-a întâlnit.

Pentru rol, Cruise are un aspect fizic diferit de imaginea sa obișnuită, folosind un costum special și proteze. Actorul a povestit că procesul de transformare putea dura inițial aproximativ șase ore.

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