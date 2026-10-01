Murea pe un pat de spital. Azi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva

O doctoriță din Liverpool, salvată în 2022 printr-un transplant de inimă făcut în regim de urgență, a născut o fetiță la aproape patru ani după operație.

Sanjana Kochhar este medic de familie. Ea a povestit despre naștere de Ziua Mondială a Inimii, pe 29 septembrie, potrivit revistei People.

Ea și soțul ei, Paul, au acum o fetiță.

Primele semne, la 20 de ani

Problemele au început când avea 20 de ani. Rămânea fără suflu pe scări și avea din când în când palpitații. A crezut că sunt de vină antecedentele de astm din familie.

Când a mers la medic, o electrocardiogramă a arătat că inima îi era grav afectată. Avea insuficiență cardiacă și risca un stop cardiac. Medicii i-au implantat un defibrilator, un aparat care readuce inima la ritmul normal prin descărcări electrice.

La câteva zile de moarte

În octombrie 2022, la 29 de ani, starea ei s-a agravat. A ajuns la spital în stare critică. Rinichii și ficatul nu mai funcționau, iar plămânii erau plini de lichid.

„Știam că eram pe moarte și mi-a fost greu să accept acest lucru și să-l explic celor din jur. Cred că la început, când probabil eram în starea cea mai gravă, nu mi-am dat seama pe deplin ce se întâmpla”, a povestit ea pentru BBC.

A fost trecută pe lista de urgență pentru transplant. După patru săptămâni, când mai avea doar câteva zile de trăit, a primit o inimă nouă. A ieșit din spital în ajunul Crăciunului.

„Cineva a murit pentru ca eu să primesc o inimă”

Cel mai greu i-a fost să accepte moartea donatorului.

„Pentru mine, unul dintre cele mai grele lucruri de depășit a fost să accept faptul că cineva a murit pentru ca eu să primesc o inimă. Este un lucru cu adevărat dificil de acceptat, deoarece, în calitate de medic, meseria mea este să ajut oamenii să se însănătoșească”, a declarat ea pentru British Heart Foundation.

După ședințele cu un psiholog, a aflat că suferă de stres posttraumatic.

Le-a scris părinților donatorului ca să le mulțumească. Câteva luni mai târziu, aceștia i-au răspuns. Kochhar spune că au fost „atât de primitori și de calzi”. Ea i-a cunoscut apoi pe partenerul, copilul și prietenii donatorului.

„Darul lor mi-a permis să supraviețuiesc, deoarece, la momentul transplantului, mă simțeam foarte rău și starea mea se agrava”, a spus ea.