Ce a provocat moartea actriței Hayden Panettiere: raportul medicului legist

Potrivit raportului publicat de Biroul Medicului Legist din Greenville County, decesul a fost provocat de efectele toxice ale mai multor substanțe: fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină. Medicii legiști au stabilit că moartea a fost accidentală, potrivit The Independent.

Actrița a murit pe 16 august. Polițiștii din Greenville au anunțat că au intervenit în jurul orei locale 13:50, după ce au primit o sesizare privind o femeie care nu răspundea la stimuli.

Echipajele ajunse la fața locului au încercat să îi acorde asistență medicală, însă Hayden Panettiere a fost declarată decedată. Moartea actriței a fost ulterior confirmată public și de tatăl acesteia.

A devenit celebră cu rolul din „Heroes”

Născută la 21 august 1989, în statul New York, Hayden Panettiere a intrat extrem de devreme în industria divertismentului. A apărut în reclame încă din primul an de viață, iar ulterior a lucrat ca actriță-copil, inclusiv în serialul „One Life to Live”.

Printre producțiile care au făcut-o cunoscută în primii ani ai carierei s-au numărat filmul „Remember the Titans”, în care a jucat alături de Denzel Washington, precum și producțiile Disney „Tiger Cruise” și „Ice Princess”.

Celebritatea internațională a venit însă odată cu personajul Claire Bennet din serialul „Heroes”, difuzat între 2006 și 2010. Rolul adolescentei cu puteri de regenerare a transformat-o într-una dintre figurile foarte cunoscute ale televiziunii americane din acea perioadă.

Două nominalizări la Globurile de Aur pentru „Nashville”

Ulterior, Panettiere a interpretat-o pe cântăreața Juliette Barnes în serialul „Nashville”. Prestația i-a adus două nominalizări la Globurile de Aur.

Actrița a făcut parte și din distribuția francizei horror „Scream”, debutând în rolul lui Kirby Reed în „Scream 4”, lansat în 2011. După o pauză de aproximativ patru ani de la actorie, a revenit în același rol în „Scream VI”, în 2023.

De-a lungul anilor, Hayden Panettiere vorbise public despre dificultățile cu care s-a confruntat încă din perioada în care era copil-vedetă și despre presiunea exercitată de celebritate și de atenția presei.

Actrița avea o fiică, Kaya, născută în 2014 din relația cu fostul campion mondial la box Wladimir Klitschko.