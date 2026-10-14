Celine Dion are propria păpușă Barbie

Păpușa, care costă 60 de dolari, este disponibilă exclusiv prin intermediul Mattel Creations.

Modelul din gama Barbie Signature reproduce rochia albastru-pal cu mâneci lungi creată de Michael Kors, precum și un colier inspirat de „Inima Oceanului” (Heart of the Ocean), diamantul albastru fictiv aflat în centrul intrigii filmului „Titanic”.

„Este o adevărată onoare să mă alătur moștenirii Barbie cu o păpușă inspirată de unul dintre cele mai semnificative momente ale carierei mele”, a declarat Celine Dion, potrivit Variety. „Sper că această păpușă îi va inspira pe toți să se exprime cu încredere, să-și urmeze visele și să creadă în puterea propriei voci”.

Revenirea lui Celine Dion

Cântăreața în vârstă de 58 de ani a revenit pe scenă luna trecută, după o absență de șase ani. Celine Dion a început o serie de concerte cu casa închisă la Plenitude Arena din Paris pe 12 septembrie, marcând primul său concert complet din 2020 și cea mai importantă revenire în activitatea concertistică de la anunțarea diagnosticului de sindrom al persoanei rigide (stiff-person syndrome), în 2022. Această afecțiune neurologică rară, care provoacă rigiditate musculară și spasme dureroase, a obligat-o pe Celine Dion să anuleze restul concertelor din turneul mondial „Courage” și a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca ea să mai poată susține vreodată spectacole live. Problemele sale de sănătate au fost documentate în filmul din 2024 lansat pe Prime Video, „I Am: Celine Dion”.

În același an, ea a revenit pe neașteptate pe scenă în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, interpretând piesa „Hymne à l’Amour” a lui Édith Piaf din vârful Turnului Eiffel.

Actuala serie de concerte de la Paris, din octombrie, a reprezentat o revenire emoționantă acasă pentru artistă; ea și-a deschis primul concert cu piesa „On ne change pas”, continuând apoi cu o selecție de hituri în limbile franceză și engleză care au acoperit întreaga sa carieră. Sunt planificate spectacole suplimentare la Paris pentru primăvara anului 2027.

Mari muzicieni imortalizați în colecția Barbie Signature de la Mattel

Dion, care a vândut peste 250 de milioane de albume în întreaga lume, se alătură unei liste tot mai mari de muzicieni imortalizați în colecția Barbie Signature de la Mattel, printre care se numără Whitney Houston, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan, Aaliyah și Elton John.

Păpușa Celine Dion Barbie Signature este disponibilă la prețul de 60 de dolari pe site-ul MattelCreations.com.

Sursa foto: MattelCreations.com.