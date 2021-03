Cercetătorii gălăţeni au inventat ciocolata fără zahăr. Produsul utilizează un îndulcitor natural

Cercetătorii de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi anunţă că au inventat ciocolata proteică cu lapte şi fără zahăr.

„Visul iubitorilor de ciocolată a devenit realitate! Consumatorii au acum la dispoziţie un produs fără zahăr, bogat în proteine, ce are în compoziţie o serie de ingrediente speciale. Şi asta datorită muncii de mai bine de un an a unei echipe de cercetători de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, care a creat o reţetă de ciocolată proteică. Produsul nu are zahăr, nici conservanţi, ba mai mult, conţine un procent ridicat de proteine echilibrate din punct de vedere al prezenţei aminoacizilor esenţiali”, au anunţat reprezentanţii UDJ Galaţi.

Produsul se numeşte Green Velvet şi foloseşte un îndulcitor natural.

„Green Velvet – ciocolată proteică cu lapte - se numeşte aşa pentru că zahărul e înlocuit cu un îndulcitor natural 100%, patentat, GREEN SUGAR, pe bază de frunze de Stevia Rebaudiana şi eritritol. Reţeta are la bază o mixtură proteică cu valoare biologică ridicată, formată din izolat proteic din zer şi proteine din mazăre sub formă de nuggets, ce conferă o textură plăcută, crocantă şi asigură mai mult de 20% din valoarea energetică a ciocolatei”, au explicat specialiştii universităţii gălăţene.

Ciocolata proteică poate fi comandată on-line.