Chiar și o conversație „plictisitoare” din care nu poți scăpa poate avea un beneficiu surprinzător

Cu toții ne temem să nu rămânem blocați într-o conversație cu acel vecin care nu se oprește din vorbit despre rutina lui, dar un nou studiu sugerează că, de fapt, nu ne displace atât de mult pe cât ne-am imagina.
Chiar și o conversație „plictisitoare” din care nu poți scăpa poate avea un beneficiu surprinzător
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 15:54, Life-Inedit

Într-o serie de experimente, perechi de persoane au discutat despre diverse subiecte prestabilite. Înainte de fiecare conversație, li s-a cerut să evalueze cât de interesantă sau plictisitoare se așteptau să fie, iar după aceea au raportat cât de mult le-a plăcut de fapt discuția, potrivit Science Alert.

Se pare că s-ar putea să fii mai interesat de pisica colegului tău decât îți dai seama. Participanții au raportat în mod constant că le-au plăcut interacțiunile mai mult decât se așteptau, chiar și în cazul subiectelor pe care le considerau plictisitoare.

De asemenea, erau adesea surprinzător de dispuși să mai discute o dată cu aceeași persoană despre același subiect în viitor.

„Tindem să presupunem că, dacă un subiect pare plictisitor, și conversația va fi plictisitoare”, spune Elizabeth Trinh, sociolog la Universitatea din Michigan și coautoare principală a studiului. „Dar nu asta experimentează oamenii de fapt”.

Primul experiment

În studiul lor cu 1.800 de participanți, echipa a derulat nouă versiuni diferite ale aceluiași experiment de bază, pentru a verifica câteva variabile.

În prima, participanților li s-a cerut să evalueze cât de interesați erau de 10 subiecte, inclusiv sport, filme, rețele sociale, IA, muzică, călătorii, istorie, sustenabilitate, cărți și fitness.

Apoi, oamenii au fost împerecheați pentru o discuție de 5 minute, o persoană considerând subiectul interesant, iar cealaltă plictisitor.

S-a înregistrat gradul de satisfacție prevăzut și cel real al conversației pentru fiecare participant, măsurat înainte și, respectiv, după discuție.

Deci poate că persoana interesată de subiect știe cum să facă subiectul captivant pentru cealaltă persoană? Pentru a verifica acest lucru, cercetătorii au derulat apoi versiuni ale experimentului în care ambii participanți considerau subiectul plictisitor – iar efectul s-a menținut.

Poate că oamenii schimbă subiectul către ceva care îi interesează și de aceea își amintesc conversația ca fiind plăcută?

O altă versiune a experimentului a testat această ipoteză, instruind unele perechi de oameni să rămână la subiect, în timp ce altele erau libere să discute despre orice doreau.

Din nou, majoritatea participanților au subestimat cât de plăcute ar fi acele discuții, indiferent dacă puteau schimba subiectul sau nu.

Al doilea experiment

Într-un alt experiment, oamenii au citit o transcriere sau au vizionat un videoclip cu o conversație pe o temă pe care o clasificaseră ca fiind plictisitoare – iar acea experiență s-a dovedit a fi la fel de plictisitoare pe cât se așteptau.

Cercetătorii concluzionează că probabil ne bucurăm chiar de actul de a conversa cu un alt om, indiferent de subiectul discuției.

Beneficiul conversațiilor „plictisitoare”

„Dacă evităm să vorbim cu un coleg la aparatul de cafea, cu un vecin în lift sau cu un străin la un eveniment, s-ar putea să pierdem mici momente de conexiune. Chiar și o scurtă conversație despre viața de zi cu zi poate fi mai satisfăcătoare decât ne așteptăm”.

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor