Chiar și o conversație „plictisitoare” din care nu poți scăpa poate avea un beneficiu surprinzător

Într-o serie de experimente, perechi de persoane au discutat despre diverse subiecte prestabilite. Înainte de fiecare conversație, li s-a cerut să evalueze cât de interesantă sau plictisitoare se așteptau să fie, iar după aceea au raportat cât de mult le-a plăcut de fapt discuția, potrivit Science Alert.

Se pare că s-ar putea să fii mai interesat de pisica colegului tău decât îți dai seama. Participanții au raportat în mod constant că le-au plăcut interacțiunile mai mult decât se așteptau, chiar și în cazul subiectelor pe care le considerau plictisitoare.

De asemenea, erau adesea surprinzător de dispuși să mai discute o dată cu aceeași persoană despre același subiect în viitor.

„Tindem să presupunem că, dacă un subiect pare plictisitor, și conversația va fi plictisitoare”, spune Elizabeth Trinh, sociolog la Universitatea din Michigan și coautoare principală a studiului. „Dar nu asta experimentează oamenii de fapt”.

Primul experiment

În studiul lor cu 1.800 de participanți, echipa a derulat nouă versiuni diferite ale aceluiași experiment de bază, pentru a verifica câteva variabile.

În prima, participanților li s-a cerut să evalueze cât de interesați erau de 10 subiecte, inclusiv sport, filme, rețele sociale, IA, muzică, călătorii, istorie, sustenabilitate, cărți și fitness.

Apoi, oamenii au fost împerecheați pentru o discuție de 5 minute, o persoană considerând subiectul interesant, iar cealaltă plictisitor.

S-a înregistrat gradul de satisfacție prevăzut și cel real al conversației pentru fiecare participant, măsurat înainte și, respectiv, după discuție.

Deci poate că persoana interesată de subiect știe cum să facă subiectul captivant pentru cealaltă persoană? Pentru a verifica acest lucru, cercetătorii au derulat apoi versiuni ale experimentului în care ambii participanți considerau subiectul plictisitor – iar efectul s-a menținut.

Poate că oamenii schimbă subiectul către ceva care îi interesează și de aceea își amintesc conversația ca fiind plăcută?

O altă versiune a experimentului a testat această ipoteză, instruind unele perechi de oameni să rămână la subiect, în timp ce altele erau libere să discute despre orice doreau.

Din nou, majoritatea participanților au subestimat cât de plăcute ar fi acele discuții, indiferent dacă puteau schimba subiectul sau nu.

Al doilea experiment

Într-un alt experiment, oamenii au citit o transcriere sau au vizionat un videoclip cu o conversație pe o temă pe care o clasificaseră ca fiind plictisitoare – iar acea experiență s-a dovedit a fi la fel de plictisitoare pe cât se așteptau.

Cercetătorii concluzionează că probabil ne bucurăm chiar de actul de a conversa cu un alt om, indiferent de subiectul discuției.

Beneficiul conversațiilor „plictisitoare”

„Dacă evităm să vorbim cu un coleg la aparatul de cafea, cu un vecin în lift sau cu un străin la un eveniment, s-ar putea să pierdem mici momente de conexiune. Chiar și o scurtă conversație despre viața de zi cu zi poate fi mai satisfăcătoare decât ne așteptăm”.