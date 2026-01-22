Controverse la Woodstock Groundhog Days: PETA cere retragerea marmotei Willie

Organizația pentru drepturile animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) solicită retragerea lui Woodstock Willie din celebrarea anuală Groundhog Days a orașului Woodstock, invocând probleme legate de bunăstarea animalului și rezultatele unui control federal recent, scrie Lakemchenryscanner.

PETA susține că tradiția de lungă durată supune marmota unui stres inutil și că îngrijitorul acesteia a fost recent sancționat pentru neglijarea supravegherii medicale a animalului.

Un control federal reaprinde controversele

Potrivit PETA, un raport al United States Department of Agriculture (USDA) a identificat nereguli care îl implică pe îngrijitorul lui Woodstock Willie, Mark Szafran, de la compania Animal Rentals Inc.

Inspecția, realizată în aprilie 2025 de Serviciul pentru Inspecția Sănătății Animalelor și Plantelor din cadrul USDA, a constatat două încălcări ale Legii privind bunăstarea animalelor (Animal Welfare Act).

Inspectorii au raportat că o marmotă mascul tânără prezenta pierderi semnificative de păr pe mai multe zone ale corpului, inclusiv pe picioare și coadă.

Deși îngrijitorul a afirmat că situația este normală, raportul precizează că nu fusese consultat un medic veterinar, fiind dispusă o evaluare medicală în termen de zece zile.

Îngrijorări suplimentare privind alte animale

Aceeași inspecție a semnalat probleme și în cazul unei bufnițe vultur eurasiatice aflate în grija lui Szafran, care prezenta o înclinare accentuată a capului și dificultăți la mers.

Inspectorii au avertizat că astfel de simptome pot indica o rană sau o boală și au cerut intervenție veterinară imediată.

Raportul subliniază că expozanții autorizați sunt obligați să observe zilnic animalele și să mențină o comunicare constantă cu medicii veterinari pentru a asigura îngrijiri la timp.

PETA afirmă că aceste constatări ridică semne de întrebare mai largi privind folosirea animalelor vii în spectacole publice.

PETA consideră tradiția dăunătoare pentru marmotă

Într-o scrisoare adresată președintelui Comitetului Woodstock Groundhog Days, Rick Bellairs, PETA a cerut încetarea practicii de a folosi o marmotă vie pentru a „prezice” vremea.

Fondatoarea PETA, Ingrid Newkirk, a declarat că marmotele sunt animale-pradă, sensibile, care evită în mod natural oamenii și mediile stresante.

Ea a susținut că transportarea lui Willie, expunerea pe scenă și contactul cu mulțimi zgomotoase și blițuri declanșează reacții de frică, amintind că la ediția de anul trecut animalul părea vizibil stresat.

Alternative propuse înaintea ediției din 2026

PETA a propus înlocuirea lui Woodstock Willie cu o hologramă 3D, un personaj costumat, o jucărie de pluș sau chiar o marmotă robotică bazată pe inteligență artificială.

Organizația spune că astfel de soluții ar păstra spiritul evenimentului fără a provoca suferință animalelor.

Groundhog Days 2026 este programat pentru sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, marcând 34 de ani de la filmarea celebrului film Groundhog Day.

Organizatorii nu au oferit încă un răspuns public solicitării PETA.