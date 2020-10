Copiii iau cu asalt transmisiunile live de la BBC şi SkyNews. „Pot să iau doi biscuiţi?”

Când lucrezi de acasă e mai greu să-I explicit copilului tău conceptul, aşa că te poţi trezi când ţi-e lumea mai dragă, în plină transmisiune live, cu fetiţa foarte hotărâtă să decoreze camera din care transmiţi.

De exemplu, corespondenta BBC, după ce şi-a convins fetiţa că e mai bine pe jos decât în braţe, a încercat să-ţi păstreze calmul în vreme ce cea mică încerca să vadă care e cel mai bun loc pentru desenul cu inorog. Prezentatorul din studio a intrat şi el în joc.

“Yes, you can have two biscuits” will now become the definitive TV signoff pic.twitter.com/lBGsSMtQwz