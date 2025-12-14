Cum să învingi procrastinarea în două minute? Cercetătorii dezvăluie o tehnică rapidă, în doi pași

Procrastinarea a devenit o problemă universală, afectând pe toată lumea, de la studenți la angajații. În timp, amânarea constantă a sarcinilor poate crea o grămadă de obligații nefinalizate care devin din ce în ce mai greu de gestionat.
Pentru a opri acest ciclu, cercetătorii de la Universitatea din California, Santa Barbara (UCSB) au derulat un studiu științific ce prezintă o strategie în doi pași menită să pună capăt procrastinării, potrivit AS.
Cercetătorii prezintă o metodă scurtă care te ajută să începi orice sarcină pe care ai evitat-o în mai puțin de două minute. Ideea este de a face pași mici care fac începerea sarcinii mult mai ușoară. Tehnica nu necesită schimbări majore ale rutinei tale, ci doar un imbold blând pentru a te apuca de ceea ce ai tot amânat.
Primul pas este să definești clar sarcina identificând exact ce vrei să realizezi. Apoi, recunoaște emoțiile pe care ți le stârnește sarcina: plictiseală, anxietate, frică, frustrare. Odată ce ai identificat acele sentimente, studiul sugerează să le spui cu voce tare pentru a conștientiza ceea ce te reține.
Al doilea pas este să împarți sarcina în bucăți rapide și ușor de gestionat. Fiecare mini-sarcină ar trebui să aibă o limită de timp specifică și să fie monitorizată. De asemenea, studiul recomandă să îți oferi o mică recompensă imediată după finalizarea fiecărei mini-sarcini: să asculți o melodie, să îți iei o cafea sau să faci ceva ce îți place.
Studiul a inclus 1.035 de adulți din Statele Unite și Regatul Unit, majoritatea femei, cu o vârstă medie de 39 de ani. Participanții au fost repartizați aleatoriu în trei grupuri: unul care a urmat metoda în doi pași și două grupuri de control.
Urmând instrucțiunile cercetătorilor, participanții au identificat emoțiile declanșate de sarcină – un proces pe care psihologii îl numesc etichetare afectivă. Pentru a măsura impactul intervenției, cercetătorii au evaluat schimbările în starea de spirit, motivație și nivelurile de stres pe măsură ce participanții lucrau la sarcină.
Studiul a constatat că împărțirea unei sarcini în bucăți mai mici și asocierea fiecărui pas cu o recompensă simplă a stimulat motivația și a facut mai ușoară trecerea la acțiune. Această abordare scurtă și structurată îi ajută pe oameni să înceapă sarcinile pe care le-au evitat mult timp rapid și eficient – fără a avea nevoie de planificare îndelungată sau sisteme elaborate.