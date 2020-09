Cuvântul cu „F” pe care-l spui şi-l auzi atât de des. Dar ştii de unde vine?

Noi, românii, suntem recunoscuţi pentru imaginaţia noastră şi pentru varietate când vine vorba de înjurături. Şi, de parcă nu aveam destule, am mai şi importat, de la naţii mai sărace în lexic sau imaginaţie. Şi, poate cea mai folosită înjurătură de export e cuvântul cu „F”, pe care-l auzi în mai toate filmele americane. Dar, te-ai întrebat vreodată de unde vine? Hai să-ţi spun.

„O legendă spune că ar fi însemnat Fornication Under Command of the King şi că provine din vremea în care populaţia era atât de decimată de ciumă, iar Regele a ordonat tuturor să procreeze. Trebuiau să atârne de uşă semnul F.U.C.K., care să arate că aveau treburi importante şi nu puteau fi deranjaţi. O poveste interesantă, dar departe de realitate.

Lingviştii spun că provine de fapt din latinescul „pugnare”, a lovi pe cineva, ceea ce înseamnă că bătăuşii şi adulterii au ceva în comun. Aşa am înţeles că nu are legătură cu sexul ci cu violenţa. Există şi nume care conţin celebrul cuvânt. Domnul Fuckbeggar era, probabil, un cetăţean foarte violent din secolul XIII. Şoimul era numit Wyndfucker, pentru felul în care lovea vântul cu aripile.

Abia în secolul XVII a devenit asociat cu sexul. La vremea aceea, dacă apărea într-o scriere, era întotdeauna cenzurat folosid liniuţe, asteriscuri sau alte simboluri tipografice.

Lumea a devenit mai relaxată abia după anul 1960, când a eşuat condamnarea editurii Penguin Books pentru publicarea romanului Lady Chatterley’s Lover, considerat extrem de obscen.

De atunci au apărut mulţi pretendenţi, însă cuvântul devenit tabu pentru mai bine de şase secole încă deţine prima poziţie în clasamentul înjurăturilor.”