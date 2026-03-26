Descoperire uluitoare în Italia: anaconde de 5 metri și un caiman, ascunse într-un bloc de locuințe. Proprietarul, de negăsit

Carabinierii italieni au anunțat joi descoperirea unui adevărat terariu clandestin într-un imobil rezidențial din sudul Italiei, unde erau ținute ilegal zeci de reptile exotice, unele dintre ele extrem de periculoase. Potrivit Le Figaro, animalele erau ascunse „în spatele unui perete fals, într-un bloc de locuințe”, într-un spațiu semi-îngropat transformat special pentru a le adăposti.

Terariu ascuns

Carabinierii au precizat că este vorba despre „un terariu clandestin de animale exotice și periculoase”, organizat într-un spațiu improvizat, fără autorizații. Printre animalele descoperite se numără mai multe anaconde, pitoni, boa și chiar un caiman, toate deținute ilegal.

Concret, autoritățile au confiscat două anaconde verzi de aproximativ 5 metri lungime și circa 60 de kilograme fiecare, dar și alte specii rare. Au mai fost găsite „un caiman cu ochelari de peste 1,5 metri, un varan de apă de aproximativ 1,5 metri”, precum și „patru pitoni birmanezi de circa 3 metri și patru boa constrictor de 2–3 metri”. De asemenea, în terariu se aflau o anacondă galbenă și un anacondă boliviană, specii rare de șerpi uriași din America de Sud.

Pericol pentru oameni

Autoritățile au atras atenția că aceste animale nu sunt doar exotice, ci și extrem de periculoase. Caimanul, înrudit cu crocodilii și aligatorii, este descris drept „un prădător sălbatic cu fălci extrem de puternice”, iar comportamentul său „poate fi imprevizibil și agresiv”, ceea ce face ca prezența lui într-un spațiu locuit să reprezinte un risc real.

În același timp, „pitonii și boa de mari dimensiuni, prin capacitatea lor de constricție, pot deveni extrem de periculoși”.

Specii protejate

O parte dintre animale aparțin unor specii protejate la nivel internațional. Carabinierii au precizat că acestea sunt incluse în Convenția de la Washington, acordul internațional care reglementează comerțul cu specii pe cale de dispariție.

Convenția impune restricții stricte pentru capturarea, deținerea și vânzarea acestora, tocmai pentru a preveni dispariția lor din mediul natural.

Proprietarul, de negăsit

Animalele erau deținute de „un individ multirecidivist, în prezent de negăsit”, au transmis autoritățile italiene, care continuă ancheta. Toate exemplarele au fost confiscate și urmează să fie relocate în centre specializate.