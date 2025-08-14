Diamant de 2 carate descoperit în parcul național din Arkansas va fi folosit pentru inel de logodnă

Micherre Fox din Manhattan a petrecut câteva săptămâni în parcul statal în luna iulie, după ce a decis să caute un diamant, potrivit unui comunicat de presă al lui Waymon Cox, asistentul superintendentului parcului statal Crater of Diamonds.

Femeia în vârstă de 31 de ani a căutat diamante în cea mai mare parte a lunii iulie într-un câmp de 37 de acri care face parte din suprafața erodată a unui crater vulcanic antic.

Abia în ultima zi petrecută în parc, în timp ce se plimba, a zărit ceva strălucitor la picioarele ei.

Personalul parcului a confirmat că piatra prețioasă strălucitoare, de dimensiunea unui canin uman, era un diamant de 2,3 carate.

„M-am pus în genunchi și am plâns, apoi am început să râd”, a spus Fox în declarație.

Este al treilea diamant ca mărime dintre cele peste 350 de diamante găsite în parc în acest an.

Parcul este deschis publicului, iar adulții pot participa la vânătoarea de pietre prețioase plătind 15 dolari pe zi.

Personalul parcului ară periodic câmpul pentru a afâna solul și a facilita vânătoarea de diamante.

Vizitatorii parcului au găsit și păstrat peste 35.000 de diamante de când Crater of Diamonds a devenit parc statal în Arkansas în 1972, potrivit oficialilor parcului.

Cel mai mare diamant descoperit vreodată în Statele Unite a fost găsit acolo în 1924, în timpul unei operațiuni miniere, au spus oficialii parcului.

Cunoscut sub numele de Uncle Sam, diamantul alb cu o nuanță roz cântărea 40,23 carate și a fost ulterior tăiat în formă de smarald de 12,42 carate.