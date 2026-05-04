Diavolul se îmbracă de la Prada 2 debutează pe primul loc în box office, cu 77 de milioane de dolari în primul weekend

Filmul a generat încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari în SUA și Canada în primul weekend, la care se adaugă alte 156,6 milioane de dolari la nivel internațional, potrivit estimărilor studiourilor. Lansarea a avut loc în peste 4.100 de cinematografe din America de Nord, mai scrie NBC News.

Public dominat de femei și reacții mixte din partea criticilor

Succesul producției a fost susținut în principal de publicul feminin, care a reprezentat circa 76% dintre spectatori, conform datelor PostTrak. Aproximativ 74% dintre cei care au văzut filmul au declarat că l-ar recomanda mai departe. Criticii au avut însă reacții împărțite față de sequel, care urmărește revenirea personajului Andy Sachs, interpretat de Anne Hathaway, în universul revistei fictive „Runway”, sub conducerea redutabilei Miranda Priestly, jucată de Meryl Streep. Bugetul producției a fost estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari, semnificativ peste cel al primului film, realizat cu 35 de milioane de dolari.

Distribuția principală, din care mai fac parte Emily Blunt și Stanley Tucci, a susținut filmul printr-o amplă campanie de promovare internațională, cu apariții în orașe precum Tokyo, Londra și New York. Interesul pentru franciză a crescut semnificativ înainte de lansare: vizionările online ale primului film au crescut cu peste 400% între martie și aprilie 2026, potrivit datelor Nielsen.

„Michael” rămâne puternic pe locul doi

Pe poziția secundă în box office s-a clasat biopicul „Michael„, dedicat lui Michael Jackson, care a încasat 54 de milioane de dolari în al doilea weekend de rulare în America de Nord. La nivel global, filmul a depășit deja 423 de milioane de dolari. Weekendul marchează începutul sezonului estival în cinematografie, o perioadă esențială care generează, de regulă, aproximativ 40% din încasările anuale. În lipsa unui blockbuster Marvel la startul sezonului, performanța combinată a filmelor „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” și „Michael” a oferit un debut solid pentru industrie. Alte producții lansate în același weekend, precum „Hokum”, „Animal Farm” sau „Deep Water”, au avut încasări mai modeste, clasându-se în urma liderilor box office-ului. În ansamblu, piața cinematografică din SUA este în creștere, cu încasări totale de aproximativ 2,8 miliarde de dolari în 2026, cu circa 14% peste nivelul din anul precedent.