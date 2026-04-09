Filmul despre Michael Jackson a fost modificat: de ce au fost eliminate acuzațiile de abuz

Filmul „Michael” urma inițial să fie lansat în aprilie 2025, însă premiera a fost amânată de mai multe ori. Lansarea este acum programată pentru săptămâna care începe pe 22 aprilie 2026. Potrivit publicației Variety, motivul întârzierii a fost refacerea completă a ultimei părți a filmului și eliminarea mai multor scene.

Scenele despre acuzațiile de abuz au fost eliminate

Versiunea inițială a filmului includea referiri la acuzațiile de abuz sexual asupra unor minori formulate împotriva lui Michael Jackson în anii ’90. Povestea trebuia să înceapă cu o scenă plasată în 1993, anul în care cântărețul a fost acuzat pentru prima dată de abuz sexual asupra unui minor, Jordan Chandler, atunci în vârstă de 13 ani. Ulterior, producătorii au descoperit că în acordul de înțelegere încheiat cu familia Chandler exista o clauză care interzice menționarea cazului sau a numelui acestuia în orice producție cinematografică. Din acest motiv, scenariul finalului filmului a trebuit rescris complet.

Filmările suplimentare au costat milioane de dolari

Actorii s-au reunit în iunie anul trecut pentru a filma noile scene. Procesul a durat aproximativ 22 de zile. Costurile suplimentare sunt estimate între 10 și 15 milioane de dolari. Bugetul total al producției era deja unul foarte mare, de aproximativ 155 de milioane de dolari. Cheltuielile suplimentare vor fi acoperite de organizația care administrează patrimoniul și drepturile lui Michael Jackson, implicată și în producția filmului. După modificări, filmul nu mai ajunge în perioada acuzațiilor din anii ’90. Acțiunea se va opri în 1987, când Michael Jackson se pregătea pentru turneul albumului „Bad”. Cel mai controversat aspect din viața artistului prezentat în film rămâne relația tensionată cu tatăl său, Joe Jackson. Rolul lui Michael Jackson este interpretat de Jaafar Jackson, nepotul artistului. Personajul Joe Jackson este jucat de actorul Colman Domingo.

Un film așteptat cu mari încasări

Michael Jackson a murit în 2009, într-o perioadă în care acuzațiile împotriva sa erau cunoscute, dar discutate mai puțin public. În 2019, documentarul „Leaving Neverland” a readus subiectul în atenția publicului, prezentând mărturiile a doi bărbați care au susținut că au fost abuzați de artist în copilărie. Cu toate acestea, popularitatea muzicii lui Michael Jackson a rămas ridicată, iar producătorii filmului se așteaptă la încasări mari. Estimările arată că pelicula ar putea obține peste 55 de milioane de dolari în primul weekend în Statele Unite și aproximativ 700 de milioane de dolari la nivel global.