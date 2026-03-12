Camerele foto cu film sunt din nou la modă

Deși Generația Z și tinerii Millennials adoptă aparatele foto analogice, camerele digitale cu care au crescut nu sunt la fel de ușor de utilizat, potrivit AP.

George Walker IV, un fotojurnalist Associated Press cu sediul în Nashville, a contribuit la conturarea elementelor de bază ale fotografiei pe film pentru One Tech Tip din această săptămână.

Walker a spus că fotografierea pe film este o modalitate bună de a învăța elementele de bază ale fotografiei, deoarece „mă obligă să am răbdare și să mă concentrez pentru a face fotografiile care contează”. „Ai un număr finit de cadre pe o rolă de film de 35 mm, de obicei 24 sau 36. Și ar trebui să faci ca acele imagini să conteze.”

Înainte de apariția camerelor digitale la începutul anilor 2000, fotografia se baza pe film fizic în loc de fișiere electronice stocate pe cipuri de memorie.

Filmul fotografic este un material celulozic sensibil la lumină, utilizat pentru realizarea de imagini, prin expunerea stratului de halogenură de argint prin obiectivul camerei pentru a crea o imagine latentă pe film, care este apoi utilizată pentru realizarea de imprimeuri fotografice.

Atrași de film ca antidot la oboseala digitală

Acest lucru are ca rezultat imagini cu o senzație distinctă de granulație sau nefiltrare, care atrage fanii aparatelor analogice, dezgustați de fotografiile digitale care par prea perfecte. Entuziaștii sunt, de asemenea, atrași de film ca antidot la oboseala digitală și la satisfacția instantanee oferită de smartphone-urile lor. Face parte dintr-o renaștere mai amplă a hobby-urilor și conținutului de modă veche , care include discuri de vinil , tricotat și scrisul de scrisori .

Există mai multe formate, dar tipul folosit în majoritatea camerelor foto de larg consum este de 35 mm, care vine în cutii mici. Îl puteți cumpăra de la un magazin foto sau online. Unele farmacii vând și film, dar selecția este adesea limitată.

Când cumpărați film, acordați atenție valorii ISO, cunoscută și sub denumirea de sensibilitate a filmului. Cu cât numărul este mai mare, cu atât filmul este mai sensibil la lumină.

Filmul alb-negru, recomandat pentru începători

Pentru a realiza fotografii în situații de lumină slabă, cum ar fi o sală de baschet sau un meci de fotbal seara, fotografii ar putea folosi un film cu ISO 1600 sau mai mare. Pentru a surprinde o scenă în plin soare, ISO 400 sau mai puțin este cel mai potrivit.

Începătorii ar trebui să ia în considerare filmul alb-negru, care este mai permisiv decât cel color în ceea ce privește expunerile și te obligă să te concentrezi asupra compoziției și iluminării unei imagini.