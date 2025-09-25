Verificările biometrice pentru vizitarea UE ar putea dura încă nouă luni până la aplicarea completă

În puțin peste două săptămâni, Eurotunnel, Eurostar și Portul Dover vor deschide noi chioșcuri de înregistrare biometrică în Marea Britanie, instalate cu un cost de zeci de milioane de lire sterline.

Însă sistemul va intra în vigoare pe 12 octombrie doar pentru o minoritate de călători, iar conformitatea deplină nu va fi aplicată până pe 12 aprilie 2026.

Potrivit Eurostar și Eurotunnel, va exista și o perioadă de grație suplimentară de 90 de zile, în care sistemul de intrare-ieșire [EES] poate fi redus, sub îndrumarea autorităților franceze de frontieră, în cazul unor defecțiuni operaționale, potrivit The Guardian.

Ce presupune noul sistem

Noul sistem, mult întârziat, impune tuturor cetățenilor din afara UE să fie amprentați și fotografiați înainte de a intra în UE, caracteristicile și informațiile lor de identificare fiind păstrate într-o bază de date centrală europeană timp de trei ani.

Datele biometrice trebuie colectate la frontieră, sub supravegherea ofițerilor de imigrare. Pasagerii care zboară către UE vor fi supuși noilor controale la aterizarea pe aeroporturile din UE.

Posibilitatea apariției unor cozi lungi și întârzieri la sosire a provocat îngrijorare în cadrul UE, dar EES prezintă probleme speciale pentru traversarea Canalului Mânecii, unde pasagerii care călătoresc prin tunel sau pe mare trec prin controalele de frontieră franceze în Regatul Unit.

Aceasta înseamnă că procesul biometric EES trebuie finalizat înainte de plecare, iar eventualele întârzieri din partea britanică vor avea loc înainte ca pasagerii să ajungă la tren sau feribot.

Toți operatorii afectați au salutat trecerea de la ceea ce Eurotunnel a descris ca fiind un model „big bang” la o introducere treptată.

Eurotunnel, care operează serviciul Le Shuttle pentru autovehicule care utilizează tunelul, a investit 80 de milioane de euro în infrastructura EES de ambele părți ale Canalului Mânecii, inclusiv 224 de chioșcuri în noi adăposturi acoperite la Folkestone și Calais.

Mașinile vor fi repartizate de camere de înregistrare a numerelor de înmatriculare pentru a parca lângă un chioșc desemnat, iar șoferii și pasagerii vor trebui să părăsească mașinile pentru a li se face fotografii și a li se scana amprentele digitale.

Două minute de persoană

Se estimează că transmiterea informațiilor va dura aproximativ două minute de persoană.

Eurotunnel a afirmat că procesul va avea un „impact minim” asupra duratei medii totale a călătoriei de 90 de minute de la autostrada M20 din Anglia la autostrada A16 din Franța.

Yann Leriche, directorul executiv al Getlink, proprietarul Eurotunnel, a declarat că viteza traversării este „avantajul competitiv” al Shuttle și a justificat investiția uriașă, spunând: „Nu ne putem permite să greșim”.

Eurostar și London St Pancras High Speed au cheltuit aproximativ 10 milioane de lire sterline pe chioșcuri la gara internațională, inclusiv o subvenție de 3.5 milioane de lire sterline de la DfT.

Simon Lejeune, directorul gării, a declarat că clienții pot finaliza înregistrarea EES în aproximativ 10 minute. În ciuda birocrației suplimentare, Eurostar va continua să recomande pasagerilor să sosească la gară cu 75 de minute înainte de plecarea trenului.

Portul Dover a instalat aproape 100 de chioșcuri EES la o milă vest de intrarea principală în portul de feriboturi, pe un teren recuperat din mare anul trecut, cu un cost de 45 de milioane de lire sterline.

Aceasta înseamnă că majoritatea vehiculelor vor trebui să treacă acum prin docurile vestice ale Doverului pentru a îndeplini formalitățile EES înainte de a intra în docurile estice pentru feriboturile care traversează Canalul Mânecii. Portul a cheltuit, de asemenea, 17 milioane de lire sterline pentru un acoperiș în docurile estice anul trecut pentru EES, a cărui utilizare este acum incertă.

Întârzierile nu vor fi o problemă

În ciuda temerilor anterioare privind congestia generalizată, un purtător de cuvânt al portului Dover a declarat: „Suntem încrezători [că întârzierile nu vor fi o problemă], datorită zonei pe care am creat-o în afara amplasamentului. Punerea în aplicare a acestor măsuri va atenua impactul asupra traficului care se apropie de docurile estice. Ceea ce este util este implementarea treptată: traficul turistic va fi activ după jumătatea semestrului, ceea ce este extrem de util. Pasagerii vor înțelege procesul înainte de Crăciun și vom fi în plină activitate până la Paște”.

Atât Eurotunnel, cât și Dover vor începe cu pasagerii din autocare și mărfurile pe 12 octombrie, iar mașinile vor fi verificate pentru prima dată din noiembrie în Dover. Eurostar va „invita” pasagerii să utilizeze chioșcurile doar în primele câteva luni, începând cu călătorii de afaceri și cei care călătoresc regulat.

În ciuda lansării iminente, potențialul de confuzie rămâne evident. Călătorilor li se pun întrebări diferite la chioșcurile Eurotunnel și Eurostar EES. În versiunea actuală a chioșcurilor din St Pancras, pasagerii trebuie să răspundă dacă au cazare, bilet de întoarcere, fonduri adecvate și asigurare medicală sau de călătorie – întrebări care nu sunt puse de mașinile din Folkestone.