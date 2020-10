Că adulţii se mai joacă şi ei cu păpuşi din când în când, nu-i tocmai de mirare. Dar când fac asta profesionist, pe scenele teatrelor din întreaga lume, merită să-i vezi în acţiune.

Cristina-Andreea Ion a pornit compania de teatru independent Lightwave Theatre în 2013 cu gândul de a intra pe o nişă neexplorată încă pentru publicul adult din ţara noastră. Lui Petru Stratulat, om de radio, i-a plăcut atât de mult ideea ei încât a vrut să o promoveze. I s-a alăturat apoi pe scenă şi a pornit în paralel o nouă carieră: aceea de „păpuşar". 7 ani mai târziu, se joacă cu păpuşi în mărime naturală pe scena America’s Got Talent.

Au fost în State la audiţii chiar la începutul pandemiei, cu puţin timp înainte ca acolo să fie declarată Starea de Urgentă şi s-au întors direct în carantină: „Ne-am urcat în avion, nu ştiam dacă ajungem”.



Au filmat doar cu juriul, într-o sală fără spectatori: „Am aflat la aterizare că jucăm fără public. Pentru noi a fost o lovitură foarte mare", spune Petru Stratulat, care se bazează foarte mult pe emoţia pe care spectacolele lor reuşesc să o transmită privitorilor. I-au impresionat pe toţi membrii juriului, l-au emoţionat până şi pe pretenţiosul Simon Cowell.

Au adaptat numărul pentru publicul american: „Dacă până acum mergeam foarte mult pe metafore, pe tot felul de subiecte din asta mai scărpinate după cap aşa, acum am zis: Trebuie să mergem cu ceva simplu, să înţeleagă toată lumea!. Ne-am axat cumva pe ce facem noi de obicei, pe emoţie. Nu ne-am complicat foarte tare pentru audiţii", spune Cristina.



„Am avut norocul totuşi să plecăm înainte ca pandemia să lovească atât de tare. Că practic am ajuns acolo cu ultimul avion, sau penultimul avion. La 10 ore după aterizare au închis graniţele pentru avioanele care veneau din Europa”, a mai declarat actorul Petru Stratulat.



La plecare, li s-a spus că e posibil să nu mai revină prea curând în ţară.



„Ni s-a spus asta în aeroport, că s-ar putea să nu mai putem să ne întoarcem. În Franţa, în Paris am aflat, la escală. Nu a fost o problemă asta, atunci când ni s-a zis că e posibil să nu ne întoarcem, ne-a interesat în primul rând să ajungem acolo, că după aia vedem noi. Ne-am gândit noi într-o seară cumva, că trebuie să facem şi pasul ăsta, adică am visat prea mult, dar n-am îndrăznit. Şi am zis că ar fi o idee bună să aplicăm, pentru că oricum nu avem nimic de pierdut. Vedem nivelul America's Got Talent ca fiind cel mai înalt nivel pe show TV", a spus Cristina Andreea Ion, fondator Lightwave Theatre.



La primul său spectacol, Petru a avut emoţii: „Am urcat pe scenă având frică de scenă. Prima dată am avut atac de panică în spectacol. Ştiam că mai am 3 secunde să intru, am intrat în acele 3 secunde, şi mi s-au tăiat picioarele”.